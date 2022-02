Desde un yate, Bárbara de Regil eleva la temperatura con su hermosura

Bárbara Regil deja pasar días intensos tras un 14 de febrero de puro amor junto a su esposo Fernando Schoenwald, donde compartieron el día del amor con una cena romántica y películas en Netflix, motivo que la llevó a ver ‘Soy Georgina’, la serie de la esposa de Cristiano Ronaldo.

Ante la experiencia de solo haber visto dos episodios de la serie ‘Soy Georgina’, Bárbara de Regil dijo no recomendarla, además de pedir las opiniones de sus seguidores. Esto, desde luego agregando más a su parecer sobre la serie, compartió una historia en Instagram diciendo “vivo para inspirar no para impresionar”.

A Bárbara de Regil, que además de actriz es influencer fitness, solo le bastaron dos capítulos de la serie para que decidiera no ver más sobre la lujosa vida de Georgina Rodríguez. Abriendo una caja de interacción con sus seguidores, Bárbara de Regil pidió la opinión de sus seguidores, diciendo “yo no la recomiendo”, para aquellos que no la habían visto.

Así como utilizó su Instagram para su rol temporal de cinéfila, Bárbara usa sus redes, sobre todo esta, para mostrar lo bella que luce a diario, en donde sea que se muestre. En su última sesión de fotos, dejò a más de uno boquiabierto posando sobre un lujoso yate.

Para esta publicación, de Regil lució ropa de baño celeste y le dio glamour con sus poses y claro, su cuerpo esculpido y bien cuidado. A lo largo de cada una de las fotografías, se va desafiando y ganando el amor de sus seguidores, que le regalaron muchos mensajes de cariño y halagaron su cuerpazo.