Belinda acepta regalos de los hombres porque se los merece, asegura Luz Elena González

De acuerdo con Luz Elena González, Belinda es una mujer de la cual cualquier hombre se puede enamorar, por lo que no es un pecado que reciba regalos costosos de sus novios.

En un encuentro con la prensa, la cantante española fue cuestionada sobre la opinión que tenía con respecto a si era necesario que la intérprete de "Sapito" regresara el anillo de compromiso que le dio Christian Nodal.

Al respecto, González dijo que la actriz no debía darle la joya valuada en millones de pesos a su exnovio, debido a que lo que se recibe como regalo no se debe devolver.

"Esta mujer vale más de lo que tu crees": ¿Belinda manda indirecta a Christian Nodal?

“Yo creo que en su momento lo hizo con todo el amor del mundo y no podré opinar sobre él, no lo conozco, vaya, sé quién es, sé el artista que es, pero en la vida personal no lo conozco, y pues no me gustaría opinar”, dijo ante la prensa.