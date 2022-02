Andrea Escalona sorprende con mini blusa que deja al descubierto su diminuta cintura

Andrea Escalona es una de las conductoras más guapas de México, pero eso no es todo, pues constantemente en sus redes sociales sube fotos que dejan con el corazón acelerado a sus fans, pues presume sus mejores atuendos y también su figura de infarto. En esta ocasión subió una postal en la que se le vecon una mini blusa azul con amarillo con la cual se pudo ver su cintura.

La hermosa conductora de Hoy combinó su atuendo con unos jeans de tiro alto con unas zapatillas azules, las cuales le permitieron mostrar sus torneadas piernas; en la parte del cabello, este lo llevó suelto y remató el outfit con unos aretes plateados.

“A veces una misma cosa necesita otra o punto de vista, para eso tienes que crear otros caminos neuronales, me ha funcionado; la meditación, hipnosis, poner el cuerpo con yoga, pilates, me ha ayudado mucho a salir de la cabeza y conectar conmigo. A veces no se trata de resolver sino resignificar. No es tan urgente, a volver a meter la pausa, pasó a paso”, escribió en la descripción de su foto.

Foto: Especial.

Andrea es la reina de Instagram

Constantemente la presentadora sube imágenes con consejos, ya sea de moda, cuidado del cuerpo, ejercicio o comida saludable, por lo que se ha vuelto muy popular en Instagram. En la actualidad se desempeña como una de las favoritas de Hoy, pues es muy profesional y tiene toda la actitud.

Hasta el momento Andrea Escalona está en el programa Hoy de Televisa y es de las favoritas de la audiencia, pues sus fans constantemente solicitan que tenga más tiempo en pantalla y que la contraten para más proyectos, ya que siempre tiene toda la actitud y contagia alegría.

