Desde el piso, Shannon de Lima conquistó a todos

Shannon de Lima, es la modelo venezolana del momento. Se roba todas las miradas por su hermosura y sencillez. En redes sociales hace estragos y ya tiene un público que espera ansioso cada aparición que haga en los portales.

Sha de Lima es una de las mujeres más bellas del mundo y de eso no hay ni habrá dudas. Desde que comenzó el año, la ex esposa de Marc Anthony (entre el 2014 y el año 2017), no deja de sorprendernos. Así, se codea con sus colegas, mostrando que es una verdadera reina.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Shannon de Lima.

No es casualidad que el cantante de salsa se haya casado con Shannon, pues tiene gustos muy peculiares. Entre sus romances se encuentran también los que tuvo con Jennifer Lopez. Marc Anthony solo le sirvió a la rubia venezolana para alzar su carrera, o por qué no, alzar la de él.

En marco de un nuevo día de San Valentín, Shannon de Lima, que al parecer estaría soltera, se mostró en Instagram luciendo un coqueto vestido rojo, estando sentada y sin nada en los pies. Solo su vestido, sus poses, belleza y una cámara que capture el momento.

La publicación de Shannon no lleva ni tres horas en la web y ya se llenó de corazones, mensajes de todas las latitudes, entre los que se destacan los de sus fans, deseándole un hermoso día de los enamorados y claro, miles de likes, de todas partes del mundo.