¿Cuál es el supuesto "modus operandi" de Belinda? Así es como la cantante conquista a sus parejas

La historia de amor de Belinda y Christian Nodal llegó a su fin tras casi dos años de relación en los que la pareja de cantantes estuvo a punto de llegar al altar. Contrario a otras ocasiones, esta vez, Beli sí compartió con sus seguidores los momentos felices junto a su pareja, con quien se creía iba a formar una familia, sin embargo, esto no fue así, y al parecer las cosas no terminaron muy bien entre los ahora exnovios.

Mucho se ha dicho respecto al comportamiento de Belinda con sus parejas. Lo cierto es que sus exnovios comparten ciertas similitudes al momento de sostener un romance con la cantante; la más notoria es que se han hecho uno o varios tatuajes en honor a su amada, como es el caso del mago Criss Angel, el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera y más recientemente Christian Nodal.

Las relaciones amorosas de Belinda siempre han estado en el ojo de huracán. Desde su romance con Giovanni Dos Santos, la prensa ha tenido en la mira a la cantante, que opta por sostener romances con hombres de alto perfil y que ganan sumas millonarias de dinero. A partir de ahí, Beli ganó fama de ser una "cazafortunas", a pesar de que la cantante tiene negocios con sus papás Nacho Peregrín y Belinda Schull, demás de las ganancias obtenidas por las telenovelas en las que ha participado y las ventas de sus discos.

Tras el romance con el futbolista, a Belinda se le relacionó con el empresario Pepe Díaz, y después, con el famoso cirujano plástico Ben Talei, quien declaró que el romance con la cantante le dejó un "mal sabor de boca", aunque no especificó por qué. También aceptó haberle hecho algunos arreglitos a la intérprete de "Luz Sin Gravedad".

Belinda y Ben Talei anduvieron en 2019, sin embargo, la cantante nunca confirmó el romance hasta que se publicaron unas fotos de la también actriz besándose con el cirujano en su Instagram. Beli afirmó que le habían hackeado la cuenta, aunque el mismo Ben Talei la desmintió, confirmando que sí había sido su novio.

Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en marzo de 2019 durante las grabaciones de la Voz México, programa de canto en el que los dos eran coaches. Ahí se dio el flechazo e iniciaron un romance secreto que nunca confirmaron a los medios, aunque los cantantes fueron captados en varias ocasiones en situaciones románticas.

Lupillo Rivera se tatuó el rostro de Belinda en un brazo argumentando que fue parte de un reto que le lanzó la misma cantante; aunque meses más tarde reconoció que sí se había enamorado de ella y que es una mujer a la que ama profundamente. También se rumora que el hermano de Jenni Rivera le habría regalado a Belinda una casa.

"Fue una mujer que realmente quise. Honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. No tengo por qué rajarme".

Con Christian Nodal fue un caso similar que con Lupillo Rivera. Belinda también lo conoció siendo coaches de la edición 2020 de La Voz México y comenzaron una relación. Esta vez, Nodal llevó más lejos los tatuajes y se inmortalizó la mirada de Belinda en el pecho, además de tatuarse en la cara el nombre de Beli y otros tatuajes alusivos a la cantante en los brazos y en las manos.

Nodal le pidió matrimonio a Belinda en agosto de 2021 y le regaló un anillo de diamantes cuyo valor se estima en más de 40 millones de pesos.

Se rumora que Belinda le habría pedido un préstamo millonario a Christian Nodal para saldar su deuda con el fisco mexicano y además, para terminar de pagar una casa que supuestamente le habría regalado Lupillo Rivera.

Cabe resaltar, que entre 2016 y 207 Belinda sostuvo un romance con el ilusionista Criss Angel, quien se tatuó el nombre de Beli en letras cursivas en el pecho. Al finalizar la relación, el mago dijo que la cantante era una maestra del engaño que había quedado profundamente decepcionado de ella, avivando los rumores de la supuesta avaricia de Belinda y su preferencia por los hombres con dinero:

"El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Engañar acerca de quién eres no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño".