Ignacio López Tarso quedó hipnotizado con la belleza de Dolores del Río por esta razón

Ignacio López Tarso es uno de los actores más importantes en la historia del teatro y cine mexicano. En esta ocasión, el histrión fue el encargado de contar una anécdota que pocas personas conocían, ya que reveló que se le olvidó el guion al ver a una compañera de trabajo, se trataba de la hermosa Dolores del Río.

Durante el programa de Hoy, Ignacio dio una entrevista donde a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Durante la charla confesó que colaboró con muchas actrices hermosas como la doña, pero uno de sus mejores recuerdos lo vivió con Dolores del Río, ya que la invitó a hacer teatro juntos. Era una obra donde solo salían ellos dos.

“A Dolores del Río la invité al teatro e hicimos una obra de dos personajes. La tuve muchas veces junto a mí, los dos solitos en una obra de teatro que se llamaba ‘querido embustero’. Yo estaba realmente enamorado de Dolores del Río. No sabes que mujer más hermosa, más fina, delicadísima, muy culta…”, expresó el histrión.

El día que olvidó el guion

Durante la temporada de “Querido embustero”, misma que duró meses, según recordó López Tarso. En el relato recordó que durante la obra ella tenía que salir de cuadro para cambiarse de vestido. Por unos instantes quedaba completamente desnuda, pero nadie podía verla, ya que él se quedaba hablando con el público y le daba la espalda.

En una ocasión, durante este cambio de vestuario de Dolores del Río, Don Ignacio decidió voltear y la vio sin ropa, lo que hizo que se le olvidara el guion y con esto el resto de obra. Gracias a eso, Dolores lo regañó por no saber qué decirle al público.

“Pero en una ocasión volteé y se me olvidó lo que tenía que decir. Dolores me regañó porque no supe que decirle al público. Tuve que disculparme con el público (…) La mucama le sacaba un vestido por la cabeza y se subía a una silla para ponerle otro igual. Después nos fuimos de gira por la República Mexicana”, dijo el actor.

