Esta es la famosa canción que compuso Juan Gabriel a Luis Miguel

Juan Gabriel es un emblema de la música mexicana. ‘El Divo de Juárez’, como es conocido, ha vendido miles de discos en todo el mundo y sus composiciones se han traducido a distintos idiomas. Por mencionar algunos, tiene un Premio Lo Nuestro a la Excelencia (1991), un Premio Billboard Salón de la Fama (1996), una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entre otros varios reconocimientos.

Con toda su trayectoria, hace ya varios años ‘El Divo de Juárez’ le compuso al pequeño Luis Miguel una canción, antes de que él se convirtiera en un gran cantante y compositor.

Luis Miguel y Juan Gabriel.

El tema formó parte del primer disco del ‘Sol de México’, titulado "1+1=2 enamorados", también conocido como ‘Un Sol’, y fue uno de los temas más sentidos por el intérprete a la hora de presentarlo en sus giras.

Esta es la canción que Juan Gabriel escribió para Luis Miguel

En el año 1982 Luis Miguel realizó la selección de canciones que formarían parte del primer álbum de estudio. En esta decisión no dudó en elegir ‘Mentiras’ la canción que Juan Gabriel compuso para él.

“Mentira que me quieres mucho.

Es mentira, no me quieres nada.

Sé que sólo soy un capricho,

que quieres verme de ti enamorado.

Y arriba, sabes que me gustas mucho,

por eso dices que me quieres ya”

Otro de los temas también es un regalo de ‘El Divo de Juárez’ se denomina ‘Lo que me gusta”, y su letra dice en un fragmento:

"Me gusta la lluvia

La lluvia al atardecer

Llegar a mi barrio

Cuando empieza a anochecer.

Llegar, tocar la puerta

Donde vive mi amor

Mirarla tan linda

Tan bella como una flor".