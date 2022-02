Desde la tina, Gaby Ramírez de VLA Fin de Semana presume cuerpazo y se convierte en la más hermosa | FOTO

Tremenda sorpresa se llevaron los seguidores del matutino Venga La Alegría Fin de Semana después de que observaran la reciente publicación que realizó en su cuenta en Instagram la guapa conductora de televisión, Gaby Ramírez.

A finales del año pasado, la televisora del Ajusco dio un contundente golpe a la competencia con el lanzamiento de la versión de fin de semana de Venga La Alegría, la cual es completamente independiente a la transmisión que vemos de lunes a viernes.

En un elenco completamente nuevo, los fans quedaron impactados con la belleza y peculiar sentido del humor de Gaby Ramírez, considerada la conductora más bella en la transmisión de fin de semana.

Ahora, la joven robó un sin fin de suspiros después de compartir una fotografía en la que presumió su espectacular figura con un look en el que dejó al descubierto su tonificada figura.

En su cuenta en Instagram, Gaby Ramírez compartió una fotografía posando desde la tina y demostrando que tiene una de las mejores figuras en los pasillos de TV Azteca o al menos así lo confirmaron sus millones de "me gusta".

En la publicación vemos a la conductora de Venga La Alegría Fin de Semana al interior de la tina mientras porta un ajustado look que le quedó a la perfección pues dejó al descubierto sus tonificadas piernas y un escote de infarto.

"Yo tengo una bolita que me sube y me baja ay, que me sube y me baja", fue el mensaje que compartió la conductora.