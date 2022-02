Gustavo Adolfo Infante critica a Lucía Méndez por sus feromonas contra Covid-19

Gustavo Adolfo Infante criticó a Lucía Méndez después de que dijera que su perfume de feromonas la ayudaron con su lucha contra el Covid-19. El periodista de espectáculos se lanzó contra la cantante y actriz, a quien le pidió un poco de sentido común debido a la situación que se vive a nivel internacional.

Hace unos días, la protagonista de 'Colorina' y 'Viviana' reveló que había tenido coronavirus, sin embargo, ya se encuentra mucho mejor y lo que lo había ayudado contra la enfermedad habían sido los perfumes que ella diseñó. En un video en sus redes sociales, la también cantante indicó que su producto le sirvió para subirse el ánimo y a querer comer.

''Quiero decirles que voy mejor con las secuelas de Covid, pero lo que me ha ayudado muchísimo son mis perfumes de feromonas, estarme poniendo en la piel, no en la ropa, solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas'', dijo la actriz.

Así criticó Gustavo Adolfo Infante a Lucía Méndez

Durante su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante habló sobre lo dicho por Lucía Méndez, pues consideró que es muy peligroso que la diva de la televisión mexicana esté dado esos mensajes. El conductor de 'De primera mano' se dijo a favor de las vacunas como forma preventiva de contagio.

"Número 1, la vacunas, ¿cómo las feromonas? A ver, métete a la Organización Mundial de la Salud, ¿feromonas para el Covid?", comentó el periodista de espectáculos quien denunció a Alfredo Adame ante las autoridades después de que ambos estuvieran en una disputa por medio de los programas de televisión.

Además agregó que Méndez de 67 años, no debería de asegurar este tipo de cosas para promocionar sus perfumes. "No es posible que para vender sus perfumes diga estas cosas. Es como si Ninel Conde diga 'Para el Covid, la cinturilla de Ninel Conde'", dijo en tono de burla Infante.

"Un poco de sentido común Lucía, es (tus declaraciones) como para que te cierren las redes", finalizó su comentario Gustavo Adolfo Infante, quien pidió más mesura en sus aseveraciones e insistió que la vacuna contra el Covid-19 es lo que ayudará a controlar la enfermedad.

SIGUE LEYENDO:

Gustavo Adolfo Infante revela que Alfredo Adame quería inventarle un amante