El teatro cambia vidas: Regina Blandón regresa con la tercera temporada de la obra “The Pillowman”

Desde que era niña soñaba con ser actriz, junto a su hermano montaba obras caseras, inspiradas en las historias que sus padres los llevaban a ver, por eso es fiel creyente de que el teatro toca fibras sensibles entre el público de una manera distinta a otras disciplinas.

Blandón regresó al teatro con una tercera temporada de la obra “The Pillowman”, en la que se cuenta la historia de una escritora que es interrogada violentamente por unos policías que asegura que sus escritos tienen algo que ver con los crímenes que están ocurriendo en el poblado.

“Es una obra tan bien escrita que siempre hay diálogos en que te permiten descubrir cosas nuevas que me hacen llorar, creo que por eso estamos con este regreso, porque también hay mucha gente que le gusta verla una y otra vez y eso que durante dos horas no paro de hablar”, señaló la actriz.

La puesta en escena está basada en el texto de Martin McDonagh, es dirigida por Miguel Septién y el elenco lo completan Pablo Perroni, Alicia Paola, Adrián Pola, Catalina Zavala Richard, Montserrat Marañón y Enrique Arce Gómez, los dos últimos alternando personajes. Se exhibe los fines de semana en el Teatro Milán, Foro Lucerna.

Blandón es conocida a nivel nacional por su trabajo en películas de comedia, como “Mirreyes Vs. Godínez” o su participación en el programa “Me caigo de risa”, un género en el que se siente cómoda y sabe que en los últimos años éste se ha ido modificando con el fin de no agredir a cierto sector de la población.

“Hay gente que dice no te puedes burlar de nada, pero me parece que John Oliver ha hecho comedia durante años y siempre ha sido burlándose hacia arriba, nunca haciendo menos al que no tiene y creo que ese camino se debe seguir. La comedia puede ser más inteligente y todos tenemos que aprender a hacerlo”, agregó.