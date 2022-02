Cynthia Klitbo arremete contra Carla Estrada y cuenta las humillaciones que le hizo: “Es una persona prepotente y grosera” | VIDEO

En una charla para el canal de YouTube de Inés Moreno, Cynthia Klitbo habló de uno de los peores momentos de su carrera profesional, sin “pelos en la lengua” mencionó que su relación con la productora Carla Estrada acabó muy mal después de formar parte de un mismo proyecto.

Fue durante la telenovela “Alborada” cuando Cynthia se estrenó como directora de escena, en ese proyecto estaba como productora Carla Estrada, quien Klitbo asegura es una mala persona y muy grosera.

En el video disponible en YouTube se aprecia cuando Inés Moreno le pregunta sobre la presentación de “Alborada” a los medios de comunicación y por qué ella no salió a hablar de lo que había hecho, fue entonces cuando la actriz dijo que porque la escondieron.

“Lo voy a decir abiertamente porque ya estoy hasta acá de 30 años de Carla Estrada, es una persona prepotente, grosera, trata a su empleados no nos baja de pendejos, a los actores no, su producción todos son pendejos, nadie tiene derecho a dormir, nadie tiene derecho a comer, nadie tiene derecho a reclamar, nadie tiene el derecho de decirle ‘señora productora me está pasando esto’”, señaló.

Klitbo argumentó que ella era la directora de la segunda unidad, pero que otras personas del equipo le escondían algunos de los artículos de utilería y al ir a hablar con Estrada, la productora decía que tenía que aprender a la mala y se debía ganar un lugar en ese rubro.

Otra de las cosas que confesó, es que Carla Estrada le gritó en varias ocasiones enfrente de todos sus compañeros de trabajo por cosas que no estaban dentro de sus labores, tuvo que pagar humillaciones y hacer el trabajo de Mónica Miguel la otra directora y amiga de Estrada.

“Su producción no pensó que yo no tenía que trabajar como directora a pesar de que yo si estudié, entonces me quitaban las cámaras”, agregó.

Para concluir con el tema dijo que pasaron más de 5 directores porque nadie aguantaba el ritmo de trabajo, a Mónica Miguel ni a Carla Estrada y que le cuestionaron su forma de vestir. “Por qué te vistes como puta (...) hasta que le menté la madre le aguanté mucho”.

Declaró que en una de las escenas que estaban haciendo, no aguantó más los gritos y ofensas, tomó su coche y se fue, después de eso se han encontrado en eventos donde no han salido las cosas muy bien.

