Los Dos Carnales: De “El Chavo del 8” a “Los Simpson”, así luce Imanol como integrante de la famosa serie

Los Dos Carnales está integrado por Poncho Quezada (cantante y bajo quinto), Imanol Quezada (segunda voz y acordeonista), Kevin Montemayor (batería), Alberto Cabral “El Pariente” (animador) y Armando Hernández (bajo), son originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Una de sus canciones más populares es la de “El envidioso”, pues hace referencia en la letra a la serie mexicana “El Chavo del 8”, por lo que muchas personas se sienten atraídas a la canción.

“Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona

Según son amigos pero, por la espalda, nunca te perdonan

Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas

Acuérdense que Quico enviaba al Chavo y no tenía nada”, dice uno de los versos del tema.