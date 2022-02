¿Adamari López quiere los millones de Luis Fonsi? Así reaccionó al saber su fortuna: VIDEO

Adamari López reaccionó de una manera muy divertida al conocer la millonaria fortuna de su ex esposo Luis Fonsi, quien hace unos días vendió su catálogo musical que comprende de varios éxitos. La conductora y actriz no pudo ocultar sus emociones al dar a conocer la noticia.

La actriz, que se dio a conocer en México por telenovelas como 'Amigas y Rivales', comenzó un noviazgo con el cantante puertorriqueño en el año 2002 y dos años después, se casó con el artista. Pronto la pareja se convirtió en la favorita del público, pues mientras la ahora presentadora de televisión estaba luchando contra el cáncer de mama, el intérprete de 'Despacito' la acompañaba en el proceso.

Sin embargo, años después y tras la separación definitiva en 2010, la conductora de 'Hoy Día' reveló que el cantante de éxitos como 'Yo no me doy por vencido' la rechazó y hasta le llegó a decir que ya no la deseaba como mujer. La actriz dijo que fue un momento muy difícil para ella, pero supo salir adelante.

Adamari López y Luis Fonsi comenzaron a salir en 2002 Foto: Especial

Así reacciona Adamari López a la fortuna de Luis Fonsi

Con el paso de los años ambos artistas han sanado sus heridas y ahora se encuentran disfrutando de sus respectivas familias, no obstante, es muy común que aún se retome su relación, sobre todo en el caso de Adamari López, quien es actualmente conductora del matutino de Telemundo y no puede evitar escuchar noticias de él.

Recientemente en la emisión de la televisora estadounidense, dieron a conocer la noticia de la fortuna que Luis Fonsi había ganado después de vender su catálogo editorial a HarbourView Equity Partners, una empresa global de gestión de activos alternativos. La actriz de telenovelas no puedo evitar sorprenderse con dicho anuncio he hizo un comentario que a todos tomó por sorpresa.

"Felicidades, la verdad se lo merece, ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien" comenzó su intervención la conductora puertorriqueña, para después dar paso a un comentario mucho más pícaro en el que lamentó que eso no haya sucedido cuando estaban juntos.

"¡Ay, qué pena que no fue en mi año!", dijo y después soltó una carcajada la cual fue acompañada por sus compañeros de 'Hoy Día'. Así Adamari volvió a demostrar que no le gurda rencor a Luis Fonsi y que ya es un tema superado.

SIGUE LEYENDO:

Adamari López eleva la temperatura en vestido de cuero y deslumbra con su belleza: FOTOS

¿Adamari López sale de 'Hoy Día' tras ausentarse por Covid-19? Esto es lo que se sabe

Esta es la canción más exitosa de la carrera de Luis Fonsi