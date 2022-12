VIDEO: Mariazel enciende la red bailando en jeans ajustados que destacan sus curvas

Mariazel sigue luciendo su belleza y mejores pasos desde Qatar, país en el que se encuentra trabajando para el canal de deportes TUDN como presentadora en el Mundial de Futbol, convirtiéndose en una de las mexicanas favoritas, pues ha conquistado a sus millones de fans con sus looks, como lo dejó ver con un video en TikTok con el que encendió la red al lucirse bailando en jeans ajustados que destacan sus curvas.

La conductora, que destaca en el género deportivo, es muy activa en sus cuentas oficiales, principalmente en Instagram y TikTok, en las que cuenta con millones de seguidores, a quienes constantemente consiente con fotos y videos de sus mejores outfits, y fue en la plataforma china en la que dejó encantados a sus fans con un look causal, logrando recibir miles de "likes" y cientos de comentarios.

Mariazel se luce desde Qatar en jeans entallados

La también estrella del programa de comedia "Me Caigo de Risa", compartió con sus seguidores en la plataforma china un video con el que cautivó por su atuendo de pantalón de mezclilla con blusa de cuello redondo en color gris, un look que combinó con tenis blancos para darle un toque juvenil y moderno, ideal para los días de calor que se viven en Qatar, donde recientemente dio a conocer que le llamaron la atención por vestir bikini en una playa pública.

"Bailar por siempre!! #Qatar2022 #EstadioKhalifa", fue la frase y los hashtags con las que guapa conductora acompañó la publicación que compartió en TikTok, red social en la que suma 8.2 millones de seguidores, y logró en sólo unas horas generar más de 15 mil "me gusta", cientos de comentarios y 139 mil reproducciones, demostrando que es una de las consentidas de las plataformas digitales.

"Me pusiste muy de buenas, además me encanta esa canción!", "Diosa, saludos desde Argentina", "bailas bien bonito me encanta", "guapa como siempre buen trabajo en katar por tus transmisiones", "increíble coordinación de pasos, bailas muy bien", "guapa..muy buena canción me regresaste a mis años de juventud", "Tu muy bien!!! Chulada", "wow siempre tan hermosa" y "Lo más bello he escuchado y que he visto hoy !!!"; entre otros.

Mariazel presume sus mejores pasos. Foto: TK @mariazelzel

Mariazel, de 41 años, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las conductoras favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las plataformas digitales como ícono de moda para las mujeres y así lo ha confirmado desde Qatar con los atuendos que ha dejado ver, la mayoría de estos coquetos y muy chic, con los que da lecciones de moda.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora originaria de España y que llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", conducido por Faisy, en el que demostró que es una amante de la moda y se dejó ver con los atuendos mini más chic, mismos que ahora ha dejado ver desde la sede del Mundial de Futbol, como los mini short, vestidos cortos, trajes de baño y ajustados looks con los que conquista.

La conductora derrocha estilo y belleza. Foto: IG @mariazelzel

