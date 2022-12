Galilea Montijo eleva la temperatura al lucir su cuerpazo en ajustados leggins

Este viernes 9 de diciembre, Galilea Montijo, considerada una de las conductoras más bellas de la televisión, se convirtió en la sensación en redes sociales después de protagonizar una historia en Instagram en la que presumió toda su belleza con un coqueto look que le quedó a la perfección.

Frente a las miradas de sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, la presentadora más famosa del programa Hoy demostró que tiene una envidiable figura a sus 49 años pues el arriesgado outfit que portó le quedó a la medida y así se lo hicieron saber sus fieles seguidores.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo sube la temperatura con look

Además de su faceta como conductora de televisión, Galilea Montijo se ha consagrado como una de las favoritas gracias a su marcado gusto por la moda, faceta que presume en cada una de las imágenes que comparte en sus distintas redes sociales.

En este sentido, hace unas horas, la compañera de Andrea Legarreta y Raúl "Negro" Araiza en el matutino de Televisa volvió a demostrar que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera increíble con un coqueto outfit que destacó cada una de sus envidiables curvas.

Por medio de su historias en Instagram, la conductora de 49 años presumió el cuerpazo que mantiene al posar con unos ajustados leggins color negro que le quedaron a la perfección. El outfit lo complementó con un top y un blazzer que la coronaron como la verdadera reina de belleza.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo no pasó desapercibida para nadie recibiendo, a los pocos minutos, miles de "me gusta" y un sin fin de comentarios, los cuales destacan la figura que tiene y su marcado gusto por la moda ya que siempre se luce con arriesgados looks.

Foto: Instagram/@galileamontijo

Galilea Montijo y su 2022

Como te comentamos anteriormente, Galilea Montijo se ha consolidado como una de las grandes figuras de Televisa gracias al excelente trabajo que ha realizado durante tantos años como colaboradora del "programa Hoy", pero en este 2022 también se integró a otros dos exitosos proyectores.

Resulta que la también modelo se sumó como conductora estrella a las transmisiones del programa de Unicable, "Netas Divinas", además, se integró como investigadora a la cuarta temporada del reality show "¿Quién es la máscara?", una de las transmisiones más exitosas de este año.

