Este galán del Cine de Oro filmó una película al borde de la muerte

No hay duda que Pedro Infante fue uno de los actores favoritos del Cine de Oro Mexicano, quien destacó por su carisma y su talento en música; sin embargo, otro de sus grandes talentos marcaría la historia del histrión y lo que ocasionó su muerte: la aviación.

Cabe recordar que antes de que se estrellara su avioneta en el patio de una vivienda en la ciudad de Mérida, Yucatán, el "Ídolo de México" tuvo un accidente el cual, habría sido una advertencia para que no se volviera a pilotear una aeronave; sin embargo, el originario de Sinaloa hizo un viaje que le cambiaría la vida.

El primer accidente que marcó su vida

Fue el 22 mayo de 1949 cuando "Ídolo de Guamuchil" viajaba desde Acapulco, Guerrero a la Ciudad de México comprometiendo su salud cuando a su aeronave le falló la brújula y planeó sin rumbo, lo que hizo que su combustible se agotara en Michoacán donde aterrizó junto acompañado de su esposa Lupita Torrentera.

Pero Infante fue el ídolo de muchos mexicanos Foto: IG @pedroinfanteacolor Angel Garay

Su intento por proteger a su esposa del terrible accidente cuando se estrelló en un potrero, provocaron que resultara seriamente lesionado y su cráneo estaba completamente expuesto por lo que le realizaron una cirugía de emergencia con la que tendrían que cubrir parte de su cabeza que había sido dañada.

El también llamado "Inmortal Pedro Infante" fue operado y le implantaron una placa de metal en el cráneo, el cual debía tener cuidado, ya que podría morir en cualquier circunstancia donde tuviera un fuerte golpe en la cabeza

Operación de alto riesgo

Durante el programa, "La Historia detrás del mito" conducido por Atala Sarmiento, la actriz Irma Dorantes recordó que los médicos le advirtieron a "El Inmortal", el procedimiento de su intervención quirúrgica era de muy alto riesgo, ya que parte de la masa encefálica estaba desprotegida y lo único que podían hacer por él, era ponerle una placa metálica en la parte expuesta y esperar que no hubiera secuelas, lo que significaba que el actor tendría que cuidar su cabeza a diario, puesto que cualquier golpe en la parte frontal ocasionaría su muerte.

Pedro Infante fue operado del cráneo Foto: Twitter @andregrupo

Rodó películas mientras estaba en recuperación

Pese a las advertencias, Pedro Infante no canceló sus compromisos laborales y pese a a no estar al 100 por ciento recuperado, filmó las cintas "No searás la mujer de tu hijo" y "La Oveja Negra" en esas condiciones.

El histrión grabó con una placa de metal que estaba implantada desde la frente hasta la oreja izquierda, además, algunos expertos indicaron que la placa estaba hecha de titanio, pero otros señalaban que era de platino o vitalio.

En la cinta "Todo por un Caballo" se le puede ver la cicatriz al actor del lado izquierdo:

