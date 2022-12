Adamari López reconoce que fue infiel en pleno programa “Hoy día”

Adamari López es muy conocida por ser una persona que no tiene vergüenza de plantear temas personales frente a las cámaras. La puertorriqueña se siente como un pez en el agua cuando está en la televisión y por eso puede llegar a confesar cuestiones que luego generan mucha polémica y ruido en las redes sociales.

El programa de “Hoy día” no solo han traído consigo nuevos rostros conocidos, también contenidos con más temas de interés que conectan con el público y sus experiencias del día a día. El paso jueves, algunas de las chicas del show, como Adamari López y Chiky Bombom, junto a sus invitadas Maripily y Ninel Conde, participaban en un juego de confesiones y se desató la polémica.

El programa Hoy día. Fuente: Instagram @hoydia

La infidelidad de la puertorriqueña

Ante la frase de “Yo nunca he sido infiel”, todas terminaron respondiendo lo mismo, es decir, que sí, reconociendo sus errores del pasado y la inmadurez que les llevó a ello. De hecho, Adamari López fue una de las que dijo: "A lo mejor cuando más joven, errores de juventud", dando a entender que no era una santa en su país natal.

Un episodio que tuvo lugar siendo muy jovencita y del que no tiene claro si la cacharon o no. "No me acuerdo, tenía que haber tenido como 18, 19 años, era una niña, ya yo tengo 51, ¡no me acuerdo!", dijo entre risas la conductora de “Hoy día”. Al parecer, el juego comenzó a ser incómodo y todas se miraban entre risas.

Adamari López, Fuente: Instagram @adamarilopez

De igual manera, Adamari López se levantó y recopiló todos los cartelitos del 'Sí' de ella y de sus compañeras, admitiendo y aceptando que todas han pasado por ese engaño una vez en su vida. Un momento entre chicas y sin drama en el que demostraron que nada mejor que el sentido del humor para vivir feliz.

SIGUE LEYENDO

Adamari López impone moda con el vestido abrigo más elegante

Adamari López: los 4 mejores vestidos con los que conquistó las redes sociales