Desde la alberca, Aracely Arámbula impacta en traje de baño

Aracely Arámbula siempre fue una de las mujeres más codiciadas en el mudo del espectáculo. No por nada, el cantante mexicano Luis Miguel poso sus ojos sobre ella ya que cuando pasaba, nadie podía dejar de mirarla. Con 47 años, la actriz se muestra muy sensual y con todas las ganas de que esa magia no se apague.

Para mostrarse, Instagram es la red social que más utiliza la actriz. Es que no le gusta mucho estar en entrevistas complicadas y donde debe contar más de lo que le gustaría por eso, utiliza esta red para llegar a sus seguidores de una forma mucho más directa y sin la necesidad de tener un periodista consumado de su vida privada.

Recordemos que cuando comenzó la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel, los flashes se convirtieron un gran problema para la actriz y sobre todo, cuando nacieron sus dos hijos y por supuesto cuando llego el divorcio con el mexicano. Es por eso que las redes sociales se han convertido en un escape donde se puede mostrar.

En esta oportunidad, “La Chule” saco más de un suspiro en Instagram. La ex del “El Sol de México” se puso una bikini donde muestra la gran figura que tiene. Si ves la imagen en detalle, podrás observar que los años no han pasado para esta hermosa mujer. Sin dudas que su rostro continúan siendo de los más cotizados del mercado.

Arámbula le deja un mensaje a Luis Miguel

Como no todo es lindo en la vida, para Aracely Arámbula tampoco. En una entrevista televisiva, la actriz reconoció que sus hijos no pasan mucho tiempo con su padre y por eso dijo: “Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos”, afirmó la actriz.

