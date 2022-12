Así se burló el Capi Pérez del accidente que sufrió Eugenio Derbez, el cual lo tiene postrado

Eugenio Derbez se ha convertido en una de las figuras más grandes dentro de la farándula mexicana, pues su carrera es una de las más galardonadas dentro de la industria del entretenimiento, pues es uno de los pocos mexicanos que se ha coronado con un permio Oscar debido a su talento artístico.

La carrera de Eugenio Derbez es larga y exitosa, pues el popular comediante comenzó con pequeñas apariciones en el programa de Javier López "Chabelo", después tuvo una corta estadía en el cine de ficheras, para después encontrar un lugar en la comedia, escribiendo y protagonizando proyectos de gran popularidad en la televisión mexicana, como "La Familia P. Luche"

La gran mayoría de los proyectos de Eugenio Derbez suelen encontrar éxito, por ejemplo, el programa "LOL: Last One Laughing México" en donde actúa como presentador y juez del concurso, recientemente durante la premier de la quinta temporada, Capi Pérez se tomó la molestia de bromear sobre el grave accidente que sufrió el director de "No se aceptan devoluciones".

Durante la alfombra roja de "LOL 5" Capi Pérez imitó de una manera curiosa a Eugenio Derbez

Créditos: Especial

¿Cómo se Burló Capi Pérez de Eugenio Derbez?

Durante la premier de "LOL 5", el antiguo conductor de "Venga la Alegría", Capi Pérez, le jugó una cruel broma a Eugenio Derbez, pues el famoso presentador apareció en la alfombra roja del evento caracterizado como el comediante que recientemente ganó un premio Oscar.

Capi Pérez se presentó con un par de cejas falsas las cuales hacían una clara burla al aspecto físico de Derbez, además de imitar la voz de Eugenio, Capi Pérez también llevaba puesto un cabestrillo, haciendo referencia al grave accidente que sufrió el actor principal de "La Familia P. Luche".

La broma fue llevada al extremo cuando Capi Pérez se tiró en el suelo y comenzó a simular una lesión de hombro, mientras imitaba la voz de Derbez y se grababa con su teléfono, recordando el incidente que sufrió Eugenio, pues recientemente el actor sufrió una fuerte caída que le provocó una fractura de clavícula, accidente que lo mantuvo en cama durante un largo periodo de tiempo.

SEGUIR LEYENDO

Venga La Alegría: Conductora lanza la mano para llegar al matutino y ¿remplazar a Laura G?

VIDEO | Así fue como Jorge Campos enseñó a fumar puro a El Capi Pérez en la fiesta de Ricardo Salinas Pliego

VIDEO: Kristal Silva presume su cuerpazo en VLA, baila al ritmo "Gatita" y enciende la red

srgc