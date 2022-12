Rodrigo Murray revela la verdadera causa de muerte de su hermano Guillermo: “Estamos tristes en casa”

El pasado 18 de noviembre se confirmó la muerte de Guillermo Murray, cuyo cuerpo fue localizado en su propia casa luego de haber sido reportado alrededor de una semana antes y hasta hace apenas unas horas, su hermano, el actor Rodrigo Murray salió a hablar sobre el lamentable fallecimiento de su consanguíneo y aprovechó para desmentir todas las versiones que se generaron a partir de estos lamentables hechos.

Fue durante una entrevista concedida para las cámaras del programa “Hoy” donde Rodrigo Murray expresó sus primeras palabras sobre la muerte de su hermano y para empezar señaló que su consanguíneo falleció a causa de un infarto fulminante, por lo que, aunque hay tristeza en su círculo cercano, también están tranquilos debido a que no hubo sufrimiento.

“No he hablado ni he querido hablar al respecto, de hecho, esta es la primera declaración que voy a hacer, mi hermano lamentablemente sufrió un ataque al corazón fulminante, afortunadamente, eso dicen los estudios de los doctores forenses, por lo tanto, sabemos que no hubo sufrimiento y pues lamentamos mucho la perdida, obviamente estamos tristes en casa”, comenzó el actor de “Renta congelada”.

Para finalizar sus declaraciones, Rodrigo Murray desmintió el supuesto asesinato de su hermano pues detalló que los peritajes no arrojaron indicios de violencia y cerró aseverando que lo que le ha dado confort es pensar que su hermano Guillermo ya se encuentra descansando en paz junto su hermana Marcela y junto a su padre, el también actor Guillermo Murray.

“Lamentablemente sí encontramos el cuerpo unos días después, pero no hubo nada de violencia y pues a veces la gente inventa cosas ¿no? Yo te puedo decir qué fue lo que sucedió, se encontró así, entramos con los peritos, con la fiscalía, se levantaron las actas, fueron unos días muy difíciles, la situación era muy desagradable, pero así fue y el día de hoy ya está descansando junto con mi hermana Marcela y con mi papá, bastante tranquilos”, finalizó el actor.

Cabe mencionar que, por ahora, Rodrigo Murray no reveló si tiene pensado ejercer acciones legales en contra del reportero de nota roja, Carlos Jiménez pues fue él quien difundió la noticia del hallazgo del cuerpo de Guillermo Murray detallando que supuestamente presentaba un golpe en la nuca.

Guillermo Murray falleció a los 65 años de edad. Foto: Especial

¿Quién fue Guillermo Murray Jr.?

Guillermo Murray Jr. fue hijo del reconocido actor argentino Rodrigo Murray, quien falleció en mayo de 2021 y contrario a su hermano Rodrigo, Guillermo optó por desarrollarse fuera del mundo de la farándula pues se sabe que estudió Psicología Clínica en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Belgrado en Buenos Aires, además, contaba con una maestría en Psicodrama Psicoanalítico, lo cual le permitió desarrollarse como académico en distintas universidades, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además, escribió distintos libros e impartía cursos de literatura.

