Tania Rincón y Mariazel: bikinis con los que las famosas han desafiado las prohibiciones en Qatar

Desde antes de la llegada de cientos de turistas y jugadores la Copa del Mundo en Qatar ya daba de qué hablar, esto debido a las estrictas prohibiciones y los rumores sobre los fuertes castigos para quienes las pusieran a prueba. Entre lo que más llamó la atención fue el look de las mujeres en las playas, pues algunas conductoras desafiaron cualquier regla al usar reveladores bikinis y no pasaron desapercibidas.

Tania Rincón es una de las presentadoras que está en Qatar para relatar lo ocurrido en el terreno de juego y documentar más sobre la cultura en aquel país. Entre otras cosas, sobre la vestimenta de las mujeres ya que deben cubrir gran parte de su cuerpo, incluyendo la cabeza, aunque todo indica que esto no aplica para turistas ya que se han dejado ver con diminutos shorts y escotes.

Tania Rincón con bikini rosa en Qatar. Foto: IG @taniarin

La exconductora de “Venga la Alegría” causó gran revuelo al compartir a través de sus historias en Instagram una fotografía en la que presume su impactante figura con un delicado bikini rosa y un sombrero tipo bucket en una playa de Qatar. Esto generó dudas debido a las indicaciones de autoridades sobre usar prendas que cubrieran hombros, escote y piernas por encima de la rodilla.

Mariazel con bikini en Qatar

Las interrogantes eran cada vez más fuertes entre los internautas, quienes fueron testigos a través de redes sociales de los reveladores atuendos que usaron las conductoras en las calles de Qatar. Una duda que más tarde aclaró Mariazel tras compartir un video donde señala que un oficial le llamó la atención por usar un elegante bikini de color negro en la playa.

"Aquí en esta playa que como les decía pues no hay nadie fue la más cercana que nosotros encontramos pues nos pusimos en bikini, en traje de baño, y ahorita llegó un oficial muy amable, súper respetuoso, pero sí a decirnos que, pues no se podía, entonces que sí nos podríamos vestir. sí y ya se fue raro, pero pues así son las reglas”, relató la conductora y señaló que esa era una playa pública y por ello no podía vestir de esa manera, pero hay otras destinadas a turistas donde esta permitido.

Más tarde la exparticipante de "Me Caigo de Risa" compartió una fotografía en la que muestra el atuendo final que usó en aquella playa pública que lucía completamente solitaria, se trata de un short de mezclilla en color negro y una playera que cubrió por completo la parte del escote y los hombros, aunque no perdió el glamour que la caracteriza y añadió unos lentes de sol.

“Antes que me pregunten: sí, me pude poner bikini en Doha. No me arrestaron ni me dieron latigazos”, fue el mensaje con el que Rosalba Azuara compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se deja ver con un pequeño bikini en tonos café y rosa, por lo que deja claro que las prohibiciones se relajaron para los turistas siempre y cuando estén en lugares permitidos.

Look del antes y después de Mariazel en una playa de Qatar. Foto: IG @mariazelzel

