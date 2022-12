Joy de Red Velvet sorprende con vestido lencero y look gótico

El estilo gótico se ha convertido en el preferido de la temporada y es que luego de ver a la actriz Jenna Ortega dando vida a Merlina, también conocida como Wednesday Addams, el mundo entero quiere recrear su esencia en la que el color negro tiene un importante protagonismo. Por supuesto, la estética tiene muchos aspectos importantes que no se deben de descuidar y las famosas no dejan de dar cátedras de moda para siempre lucir icónicas; ahora Joy de Red Velvet sorprendió con una imagen única y fuera de los looks que se le habían visto en las últimas semanas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la idol del Kpop acumula más de 14 millones de seguidores, sorprendió al modificar su imagen, esta vez con un mini vestido lencero de seda con el que acaparó miradas y se convirtió en la mejor vestida de la temporada. ¿La razón?, que este tipo de prenda es la sensación desde el verano pasado cuando una larga lista de celebridades, entre ellas Billie Eilish, la agregaron a sus indispensables de la temporada.

La cantante cautivó con su belleza. (Foto: IG @_imyour_joy)

Y según la miembro de Red Velvet el vestido lencero seguirá siendo la tendencia preferida para el invierno 2022-2023, además que es magnífico para imponer moda con este estilo gótico que ya se coronó como uno de los preferidos para los próximos meses y que incluso ya cuenta con una guía de cómo lucirlo sin cometer errores que pongan en peligro la imagen entera. Por supuesto, Joy no sólo sorprendió con una cátedra de moda, sino también con una lección de belleza para llevar el negro hasta a un maquillaje sensual.

Posando en medio de la cocina, Joy presumió un vestido lencero en color negro y que llama la atención no sólo por la brillante seda, sino por un elegante y coqueto encaje para acompañar un escote en "V" que caracteriza a esta prenda. Por otro lado, demostró que lo ajustado puede ayudar a resaltar una minicintura de impacto; mientras que una falda corta es perfecta para alargar la silueta gracias a un efecto de piernas kilométricas. Aunque un modelo como este ya resulta perfecto para derrochar estilo, un par de prendas extras también resultan necesarias, en especial si lo que se busca es esa imagen gótica.

De acuerdo con la cantante y modelo, lo ideal es apostar por las prendas oversize y si algo demostró el personaje de Merlina en la serie de Netflix es que el blanco puede ayudar a conseguir un contraste perfecto de tonalidades. En ese sentido, no sorprende ver que la estrella de Kpop agregó una camisa blanca desabotonada y acompañada por un blazer, ambos en tallas grandes para conseguir un estilo más casual.

Joy se robó todas las miradas con este estilo de temporada. (Foto: IG @_imyour_joy)

Detalles como un fleco con mucho volumen y un maquillaje con sombras negras y labios rojos es ideal para causar sensación, en especial si se toma en serio que este color tan sobrio se debe de llevar en todo momento, por lo que las uñas no deben de ser la excepción. Asimismo, resulta importante prestar atención al calzado con el cual conseguir ese estilo gótico y para ello la miembro de Red Velvet se lució con unas botas chunky que le dan el toque final al vestido lencero.

Algo que llamó la atención de este icónico look de Joy es que con él una vez más demostró que su estilo es el más versátil y que no tiene miedo de experimentar con su imagen, aún si apuesta por las versiones más arriesgadas y que se salen de su imagen más femenina.

