Jin de BTS no verá al ARMY antes de entrar al servicio militar por ésta razón

Jin de BTS no verá a los miembros del ARMY el día que se aliste en su servicio militar, dio a conocer su agencia BIG HIT en un comunicado de prensa, en el que pidieron a los fans no presentarse en el sitio en el que el mayor de los integrantes de Bangtan en el centro de formación. Esta noticia se revela a días de que el idol entre al ejército y cumpla con los que dice la Ley de Corea del Sur, por alrededor de dos años.

Hace unos días, los seguidores de la banda de k-pop celebraron a lo grande el cumpleaños 30 de Seokjin, nombre real del artista, ya que próximamente entrará al servicio y no podrán verlo hasta dentro de algunos años. Aunque se ha especulado mucho sobre cuándo será el ingreso del idol al ejército, fue hasta este martes 6 de diciembre, que su empresa habló al respecto por medio de un comunicado oficial que colocaron en la plataforma de Weverse, por lo que la reacción de los fanáticos no se hicieron esperar, pues muchos reflejaron su tristeza.

Jin no verá al ARMY antes de entrar a su servicio militar

BiG HIT informó que intérprete, que debutó como solista con "The Astronaut", "cumplirá con su tiempo requerido en el servicio militar al enlistarse en el ejército". Asimismo, destacó que no se realizarán ningún tipo de evento durante el reclutamiento, así que pidió a los fanáticos no se presenten a este lugar, debido a que sólo podrán estar presentes sus familiares y las autoridades. Ésta aclaración surge debido a que muchos admiradores van de los centros del ejército para despedir a los artistas, no obstante, Jin no lo hará.

"La ceremonia de entrada es un momento para ser observado únicamente por el personal militar y sus familias. Para evitar cualquier problema que pueda ocurrir debido a la aglomeración, les pedimos a los fans que se abstengan de visitar el sitio. En cambio, les pedimos que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones", dijo la agencia que pidió que sigan alentando al integrante mayor de BTS, quien en los próximos días dejará sus actividades con el grupo para cumplir con sus deberes como ciudadano surcoreano.

"También les recomendamos que no se vean afectado negativamente por la compra de tours no autorizados o paquetes de productos utilizando ilegalmente la propiedad intelectual del artista. Nuestra empresa tomará las medidas necesarias contra cualquier intento de actividad comercial que haga un uso no autorizado de dicha propiedad intelectual", puntualizó la compañía surcoreana para advertir al ARMY de posibles estafas.

Finalmente, BIG HIT concluyó "hasta el día que Jin complete sus deberes en el servicio militar y vuelva saludable, les pedimos su amor y su apoyo. También le prometemos continuar con nuestros esfuerzos en apoyar a nuestro artista". Con ésta declaración, la empresa deja ver que el cantante está a unos días de ingresar al servicio militar, en el cual se quedará por alrededor de dos años, tal y como marca las leyes coreanas para los hombres saludables.

De acuerdo a algunos medios asiáticos, Jin ingresará al servicio miliar el próximo 13 de diciembre y lo completará como soldado activo en Yeoncheon-gun, provincia de Gyeonggi, información que no ha confirmado BIG HIT, que se mantiene hermético, con el fin de resguardar la seguridad del artista, así como de aquellos que también estén cumpliendo con las obligaciones que marca el gobierno del país asiático.

