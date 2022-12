Vannesa Claudio acelera los latidos con un pronunciado escote

Vanessa Claudio es una de las mujeres más sensuales que hay en las redes sociales y por supuesto, ella lo sabe. Es que la puertorriqueña no para un segundo de dar que hablar a todos sus fanáticos y es que no le da vergüenza de mostrar su cuerpo como si no hubiese nadie mirando. En esta oportunidad, metió vestido con mucho escote.

Instagram es el lugar donde más le gusta lucir sus encantos y es que tiene 2 millones y medio de seguidores que son de varias partes de centro América. En la red social de la camarita puedes ver producciones de fotos y videos de mucha calidad como también, imágenes que ha sacado de su teléfono personal.

Vanessa Claudio. Fuente: Instagram @vanessaclaudio

Ahora, Vanessa Claudio hizo un posteo en las historias con un atrevido conjunto naranja eléctrico con aberturas en los costados que dejó a la vista la cinturita de avispa de la famosa y un escote muy pronunciado. Asimismo, el corte de sirena de la prenda delineó su silueta y regaló un efecto de reloj de arena.

En esta foto que colgó en Instagram, la conductora de “Al Extremo” no solo quiso mostrar su belleza latina sino, escribió un mensaje muy motivador para todas las personas que la miran. En el mensaje que puso la puertorriqueña dice: “La oportunidad es siempre hoy, incluso mañana también”, escribió en modo de motivación.

Vanessa Claudio. Fuente: Instagram @vanessaclaudio

Definitivamente, Vanessa Claudio no solo quiere que sus fanáticos la puedan apreciar y regalarle una imagen para romper corazones. Además, la conductora busca incentivar a aquellos que no se animan a realizar sus sueños por algún motivo y eso la verdad que es muy nombre de su parte. Esperemos que vengan más mensajes en estos días.