“Hoy la música es mediocre”: Humberto Gatica, ganador de Grammy

Con casi 50 años en la producción, el ganador del Grammy Humberto Gatica considera que los cambios tecnológicos favorecen la creación de más música, pero lamentó que ésta no siempre tenga la calidad que antes caracterizaba los discos que hizo con artistas como Celine Dion, Michael Bublé y Michael Jackson.

“Hay gente talentosa que puede hacer música, lanzarla en una plataforma y eventualmente una disquera lo escuchará, verá su número de seguidores y lo invitará a trabajar, pero artísticamente se ha pagado un precio, porque hoy la música, bueno la de ciertos géneros, es mediocre, es como la frustra del mes. Hoy suena, hoy me gusta, y mañana sale otra y la que pasó, en tres meses, ni te acuerdas”, afirmó.

Cree que estos nuevos sonidos difícilmente podrán ser interpretados por otras estrellas en el futuro. Y aunque dijo respetar los gustos de la gente, prefiere letras más tranquilas, que no agredan a otras personas. Al cuestionarlo sobre qué es lo que ha hecho estos géneros tan populares, siente que son los programas de televisión, los concursos y todos los realities que necesitan rating los que alimentan este tipo de ritmos.

“Son ellos los que le dan protagonismo a ese tipo de música, pienso que es interesante y colorido, pero creo que se le debería de dar más espacio a una generación nueva que quiera hacer buena música y no que los auspiciadores se enfoquen en lo más grotesco del artista”, afirmó.

Un punto crucial para que lleguen nuevos talentos, es que los grandes sellos no tengan miedo, que no solamente sigan la fruta del mes. “Ya no existe esa parte en la que veías talento en un joven y lo llevabas a la disquera, y te daban la oportunidad de trabajarlo… Ahora todo lo hacen en estudios pequeños, cuando lo que hacía con estrellas como Michael Jackson era magia”, recordó.

Con el fin de buscar talento, Gatica colabora constantemente con Expo Compositores Foundation en México; donde ha visto grandes voces es en el regional, espera trabajar con ellos.

