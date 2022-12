La esposa de Marco Antonio Solís subió la temperatura en ajustado vestido

Marco Antonío Solís es más que una estrella mundial de la música y lo deja claro cada vez que manifiesta su amor por su familia. El buki conforma una de las parejas más sólidas del espectáculo junto a Cristian Salas, que adopto el apellido Solís, por amor. El pasado 16 de diciembre festejaron 29 años de casados y uno más de relación.

Marco Antonío Solís puso en palabras el amor que le tiene a Cristy, su compañera de rutas más de una vez: “La mejor aventura de mi vida sigue siendo la de compartir contigo el camino durante estos 29 años que hoy cumplimos juntitos y de la mano. ¡Así te veo siempre por el resto de mi vida, bella, vibrante, energética, alegre y feliz! Te amo y que vengan muchos más llenos de la bendición de Dios. Feliz #29 aniversario!!!”

Cristy Solis posando. Fuente: Instagram.

Por su parte, Cristy Solís le respondió con menos palabras, pero con la misma intensidad de amor: “Por este viaje de vida llena de magia y momentos maravillosos a tu lado! Felices 29 años mi amor @marcoantoniosolis_oficial Te amo (y si! Volaron 29 años just like that )”, fue lo que escribió.

Cristy Solís despidió el 2022 subiendo las temperaturas

Cristy, madre de Marla y Alisson, que en la actualidad siguen los pasos de El Buki en la música, ha dejado claro que ser modelo es para toda la vida. La nacida en Cuba hizo lo mejor sabe en redes sociales durante todo el año y a pocas horas de terminar el 2022, no se olvidó de paralizar a su fandom.

Con una serie de fotos que la tiene a Cristy Solís jugando con las poses luciendo un vestido negro con lentejuelas brillantes, la mujer de Marco Antonio Solís subió a temperaturas de Instagram y despidió lo que ha sido un gran año en lo familiar y en lo personal para la ex modelo.

