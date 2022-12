Galilea Montijo sube la temperatura con calado body

El último día del año comienza y ya son muchos los famosos que manifiestan sus deseos para que el 2023 los reciba de la mejor manera posible. Una de ellas es Galilea Montijo, que dio a conocer sus tips para tener las mejores vibras. La famosa afirma que un puñado de lentejas bastará para atraer la abundancia económica tanto para quien ponga en práctica el ritual, como para quien interactúe con él.

Fue durante una de las transmisiones de "Netas Divinas", cuando Galilea explicó todo lo que realiza a media noche, para recibir un nuevo año, sin importar donde estes ubicado, pues cualquier lugar es bueno para manifestar todo lo que se espera recibir del año ingresante. Además del ritual antes mencionado confesó que el uso de ropa interior de colores aparentemente no son los mejores para asegurar la riqueza como se cree.

Galilea Montijo posando. Fuente: Instagram.



Con un atrevido atuendo, Galilea Montijo subió las temperaturas

Galilea Montijo es de esas mujeres que a los 49 años siguen enamorando a todos en redes sociales. Hay razones de sobra para considerarla una de las conductoras más queridas de toda la televisión mexicana y también como una referente de la moda.

Horas atrás, Galilea Montijo dejó claro que su ausencia en la televisión local en el 2023 se hara notar. No solo porque deja su rol en “Hoy” tras casi 20 años, si no porque no hay dos mujeres con su mismo glamour y control del público.

Galilea Montijo posando. Fuente: Instagram.

En Instagram, paralizó la web con una sesión de fotos en la que luce en blanco y negro y también a color un calado body que subió las temperaturas y le significaron más de 20 mil likes de parte de su enorme fandom.

