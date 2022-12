Esta es la hermosa actriz que acompañará a Salma Hayek en su nueva película de Netflix

Salma Hayek es una actriz, empresaria y productora nacida en nuestro país, pero nacionalizada estadounidense que es considerada como una de las grandes referentes del cine, teniendo en cuenta que es la latina más exitosa en Hollywood donde logró ganar un Premio Oscar. Además, se encuentra dentro de las ocho actrices latinoamericanas nominadas como mejor actriz a los premios otorgados por la Academia. A sus 56 años se mantiene vigente y protagonizará en Netflix una nueva producción llamada ‘Seesaw Monster’ y estará acompañada de la actriz Anne Hathaway.

En los últimos días, Salma Hayek volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de haber sido protagonista en un importante evento. Además de robarse todas las miradas con su increíble outfit, la actriz se atrevió a debutar como DJ, una faceta poco conocida. Por otro lado, acaba de estrenar ‘Gato con Botas: el último deseo’ junto a Antonio Banderas y ya fue nominada a los Globos de Oro del año próximo.

Salma Hayek incursionó como DJ. Fuente Instagram @salmahayek

Otra de las facetas en las que ha incursionado Salma Hayek es en la producción, donde estuvo detrás de la serie ‘Santa Evita’ que se encuentra disponible en Star Plus y que es protagonizada por la actriz uruguaya Natalia Oreiro y la cual recibió un premio a Mejor Ficción. También, será la principal protagonista del film ‘Magic Mikes Last Dance’ que se estrenará pronto.

Salma Hayek continúa cautivando a su público. Fuente Instagram @salmahayek

La actriz que acompañará a Salma Hayek en la nueva película de Netflix

El nuevo proyecto de Salma Hayek está relacionado con Netflix teniendo en cuenta que protagonizará ‘Seesaw Monster’. Pero, no está sola, ya que estará acompañado por otra bella actriz y de renombre en Hollywood como lo es Anne Hathaway. Si bien hasta el momento no hay novedades de cuándo será su estreno, no se descarta que sea recién para 2024.

Anne Hathaway acompañará a Salma Hakey en la nueva película de Netflix. Fuente Instagram @annehathaway

Este nuevo film está basada en una novela del escritor chino Kotaro Isaka, y su historia está ambientada en Japón, específicamente en el fin del reinado de Showa. Se desconoce el papel que interpretará Salma Hayek y Anne Hathaway, en tanto continúan enfocadas en sus proyectos, donde la ex ‘Gatúbela’ fue la protagonista de un éxito de streaming como ‘We Crashed’.

Anne Hathaway protagonizó otros éxitos de streaming. Fuente Instagram @annehathaway

