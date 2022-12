Toma asiento antes de ver el caso que no pudo resolver la Doctora Polo en Caso Cerrado

Caso Cerrado se convirtió en uno de los programas más polémicos y con mayor rating en la televisión. Ahí, Ana María Polo conoce los problemas que tienen diferentes familias y en un juicio decide cuál será la sentencia y la solución al conflicto. Y aunque mucha gente piensa que se trata de casos inventados, la licenciada en Derecho y en Ciencias políticas, aseguró que la gran mayoría de los pleitos que se transmiten son reales.

“Todos los conflictos que se presentan en Caso Cerrado son reales, o sea en la materia los hechos ocurrieron, es una verdad”, dijo la nacida en La Habana, Cuba. Además, aunque no se trata de un juzgado civil, los participantes firman un contrato en el que aseguran cumplir con la sentencia que les dicte la doctora Polo.

Normalmente los casos son resueltos y la sentencia entregada, pero hubo una ocasión en la que la doctora Polo no pudo resolver el conflicto en vivo.

¿Cuál es el caso que no pudo resolver la doctora Polo?

FOTO: Archivo

A pesar de que cientos de casos han sido resueltos en vivo, hubo una oportunidad en la que la doctora Ana María Polo no pudo dar una sentencia en el set. Durante la resolución, el sujeto que había perdido el caso le recriminó a la jueza "que ella no era nadie para mandarlo".

Se trata de un caso de divorcio en el que el hombre se negó a hacer caso a la conductora. "Escúcheme, usted tiene que presentar el divorcio, porque usted no puede estar casado”, le habían advertido, pero no tuvo reparo en contestarle a la famosa cubana. "Tú no eres nadie para decirme eso, yo me divorcio cuando quiera”.

Molesta, Ana María Polo dio por terminado el caso y expulso al sujeto del set de grabación. No se sabe qué pasó después, pero en el programa no se pudo dar una solución al caso, como normalmente sucede.

SEGUIR LEYENDO:

3 FOTOS de la Doctora Polo de Caso Cerrado en traje de baño que causaron sensación en Instagram

Este es el secreto que pocos saben de la Doctora Polo de Caso Cerrado

Respira antes de conocer la mansión de la doctora Polo gracias a su sueldo en Caso Cerrado