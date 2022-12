VIDEO: Alfredo Adame hace divertida invita para una posada y se vuelve viral

En redes sociales se popularizó un video donde aparece Alfredo Adame invitando a los empleados de un trabajo a la posada que se realizó el pasado 2 de diciembre en Saltillo, Coahuila. El clip fue compartido en Twitter, donde rápidamente se volvió viral y ganó cientos de comentarios.

En meses recientes, Alfredo Adame ha destacado por vender saludos a través de una plataforma, donde en fechas recientes, el famoso realizó la invitación a los empleados de una empresa. “El que se ponga mala copa lo voy a sacar a pintazos porque yo voy a estar ahí de seguridad. El que ande con su pinc… jetota lo voy a sacar a putaz… de la fiesta y los que no vayan, que vayan y chin… a su repu… mad…”, se escuchó decir al actor.

De igual manera, Adame pidió a los empleados no quejarse más de los directivos de la empresa ya que tuvieron el detalle de realizar la posada y como un plus, pagarle para hacer un video invitándolos al evento. “Así que ya no anden criticando a los directivos que les van a hacer su fiesta ching..ma…su posada seguro va a haber muchos regalos, piñatas, pero pobrecitos de ustedes que vuelvan a criticar a los directivos porque voy les pongo en su ma… (…), que se la pasen a toda ma… en su posada”, sentenció.

Alfredo Adame ha destacado por vender saludos a través de una plataforma. Foto: Captura de pantalla.

Luego de que el video se hizo viral en redes, cientos de usuarios reaccionaron a la invitación y señalaron que era una idea muy creativa para una posada. “Cuando los de RH y directivos se desahogan con una invitación”, “Si así fue la invitación ya quiero ver cómo será la posada”, “Yo ni soy de Saltillo, pero con esa invitación ya me dieron ganas de ir”, “Esas sí son invitaciones”, escribieron algunos usuarios de la red social Twitter.

Alfredo Adame fue uno de los conductores y galanes más cotizados de la farándula en México, pues además de gozar de mucha popularidad era muy querido por el público, no obstante, hace algunos años se involucra en peleas constantemente y se dedica a vender saludos, invitaciones y mensajes para sus seguidores.

