Los Cogelones, Belafonte Sensacional y Son Rompe Pera: "Uno debe encontrar su voz y serle fiel a su origen"

Tres de las más reconocidas, aplaudidas y admiradas bandas alternativas e independientes de la Zona Metropolitana del Valle de México se juntarán por primera vez para celebrar que resistimos a las adversidades de una pandemia. Se trata de Los Cogelones, Belafonte Sensacional y Son Rompe Pera, punk, rock, cumbia y nel para todos los gustos.

La cita es este sábado 3 de diciembre en el impresionante y mundialmente famoso Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, ubicado en la calle Lerdo número 206, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, muy cerca del mero corazón de la Unidad Habitacional de Tlatelolco.

Pero antes de un buen destroy, tuvimos la oportunidad de platicar con integrantes de las tres agrupaciones sobre el presente y el futuro de la escena musical independiente, el poder tras el micrófono y el papel del fanático dentro del mundo del arte, el entretenimiento y el espectáculo.

Los Cogelones, Belafonte Sensacional y Son Rompe Pera por primera vez juntos en el Salón Los Ángeles. Crédito: facebook / Belafonte Sensacional.

La misión de Belafonte Sensacional, Los Cogelones y Son Rompe Pera

Fue Ale de la Portales, percusiones, armónica y coros de Belafonte Sensacional quien aseguró que durante este fin de semana vamos a ver "el principio de algo muy grande", pues hablamos de algo más que un concierto, es "una muestra de todo lo que se puede hacer desde la autogestión. SIn necesidad de promotores grantes que tienen tan jodida la industria musical. Es una muestra de que haciendo redes, untándonos, acercándonos, cooperando, podemos hacer cosas grandes y propositivas".

Además, reveló que los objetivos detrás del proyecto no es "sangrar los bolsillos del público en el sentido económico", sino lograr que apoye directamente a las personas que están haciendo música, y que sepan que el dinero no se lo van a quedar los empresarios. Además, quieren demostrar el poder que tienen proyectos como los suyos.

"No es por pararme el culo, verdad, pero somos parte de la vanguardia musical, de la escena underground. Bandas que somos el estandarte a nivel internacional y representamos al país fuera de las fronteras, ponemos el nombre de México en alto", consideró el también locutor del Gallito Mañanero.

Victor de Los Cogelones. Crédito: Gustavo Azem/ El Heraldo de México

En este contexto, Víctor, vocalista y guitarrista de Los Cogelones, agregó que su misión dentro y fuera de los límites territoriales buscan que no se invisibilice la historia del país, pues a lo largo de 500 años de historia "se ha forzado a la gente a creer ideas y formas que no son nativas de estas tierras. Queremos empezar a mirar la vida desde donde venimos. No importa a qué te dediques, la pintura, música o arte, o que barras las calles de la ciudad, pues cuando lo haces con identidad, entendimiento de quién eres, no importa dónde te encuentres o lo que hagas".

"Son tiempos en donde es importante arraigarnos a nuestra historia, pues esa diferencia es la que nos va a hacer entender mejor el mundo", insistió el músico de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Agregó, además, que por lo anterior es importante que las bandas de ahora se esfuercen más en hacer cosas propias y no copiar a nadie más, pues el país es rico en recursos e ideas. Remarcó, en el caso de sus compañeros, la creatividad que tienen al momento de integrar, por ejemplo, la marimba en el punk, o la narrativa del barrio en las letras de las canciones.

"Somos propuestas muy nacionales, muy nativas de estas tierras, muy contemporáneas también", aseguró.

Ale de la Portales de Belafonte Sensacional. Crédito: Gustavo Azem / El Heraldo de México

Mongo, de Son Rompe Pera, banda que ha viajado por Europa con su marimba en hombros, y su cumbia punk bajo el brazo, añadió que en su caso, quieren darle a la marimba, un instrumento cien por cien del sur de México, el reconocimiento que se merece, sacándole todo el provecho posible creativamente.

El poder detrás de un micrófono

Por otra parte, conversamos sobre el poder que conlleva un micrófono y acceso a un gran público como ellos lo tienen actualmente, y si en algún momento han considerado como una responsabilidad el hecho de esparcir por el mundo mensajes, por etiquetarlos de alguna forma, "positivos".

"Yo siento que sí, desde la praxis", consideró Ale de la Portales. "Muchas veces nos preguntan qué tocamos, y a nosotros se nos ocurrió definirlo como NEL. Tocamos NEL, lo que implica una negación de clase, una negación de pertenencia a ciertos ritmos, a cierto cajón. Para poder llegar lejos para que su mensaje trascienda, uno tiene que saber quién es, uno tiene que encontrar su voz y serle fiel a su origen, a sus raíces. Nosotros estamos convencidos y de ahí la fuerza de nuestro mensaje", finalizó.

Mongo de Son Rompe Pera. Crédito: Gustavo Azem / El Heraldo de México

Por su parte, Víctor aseguró que cuando se sube al escenario no está pensando en cambiar el mundo, ni en car ningún discurso, simplemente quieren compartir su locura con los demás, pero eso no lo hace ajeno a saber que hay un poder detrás del micrófono y sí se puede cambiar al mundo con ello.

"Mucha gente después de escuchar buena música dice 'vamos adelante, con huevos', y entonces la música se convierte en algo importante para el ser humano, el arte en general, y me parece que el discurso hay que dirigirlo hacia algún lugar (...) A lo mejor despiertas triste, y pones Son Rompe Pera, una cumbia, y tu día cambia. Entonces desde la inconciencia, todo debe tener sentido".

La responsabilidad del público

Por último, fueron cuestionados sobre la responsabilidad que también debería tener el público para con el arte y con los artistas, pues más allá de simplemente pagar un boleto o pagar mercancía y escucharlos en plataformas digitales, hay cosas que se pueden hacer para ayudar a mejorar la condición de vida de todos.

Los Cogelones han representado a México en Europa con su música. Crédito: Facebook / Los Cogelones

"Como público, en cuestión de contenidos culturales, hay que tener un consumo responsable. Estamos al borde de una hecatombe ecológica, la sobrepoblación es una realidad, yo lo veo muy difícil para las generaciones que vienen en camino. Tenemos que hacer un acto de concientización como fans, na labor de autocrítica, de reflexión en todos los factores de la vida cotidiana, tratar de romper los parámetros capitalistas que nos inculcan. Pensar un poco más en la comunidad, en tender lazos", explicó El Ale de la Portales.

Víctor, de Los Cogelones, estuvo completamente de acuerdo con la declaración anterior, y agregó que la crítica debe ser para lo que consumimos, escuchamos o traemos a la vida. "Cada quien hace lo que quiere hacer, es un mundo muy egoísta, y la crítica nos ayudará a cambiar eso", confesó.

Mongo no se quedó atrás, y aseguró que la clave, para él, es ser buenas personas con los que te rodean, empezando en casa, donde podemos enseñarle a las próximas generaciones que el mundo no necesariamente es como lo pintan, un caos, y puede también significar una experiencia llena de cosas "chidas".

"Hay que tener un criterio amplio en cuestión hasta de cómo criar a tus hijos sobre lo que está pasando en el mundo que ahorita es todo un caos", consideró.

Víctor (Los Cogelones); Ale (Belafonte Sensacional); Mongo (Son Rompe Pera). Crédito: Facebook / Son Rompe Pera.

Finalmente, Ale, músico de Belafonte Sensacional, concluyó que el concierto que está por llegar es un claro ejemplo de lo que quieren ofrecerle a su entorno para tratar de cambiarlo, pues "no hay ningún promotor grande, no hay ninguna disquera, ni nada de estas cosas que tienen podrida a la industria musical, y en la medida en que nos hagamos amigos, el futuro puede ser un poco mejor".

