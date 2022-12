Desde Qatar, Tania Rincón se luce en mini bikini rosa

Tania Rincón se encuentra disfrutando de las actividades turísticas que ofrece Qatar, pues recientemente fue a la playa en donde robó miradas al modelar su figura en un coqueto mini bikini en color rosa. Como pocas veces, la conductora de Hoy mostró su espectacular silueta en este bañador de dos piezas, con la cual dejó claro que es una de las celebridades que mejor luce estas prendas que son perfectas para los días de vacaciones cerca del mar.

La presentadora dejó el matutino de Televisa temporalmente para viajar al Mundial de Qatar 2022 como parte del equipo de TUDN, al cual pertenece desde hace algunos meses. Desde aquel lugar ha conducido algunas transmisiones especiales previo a los partidos más importantes y ha hecho cápsulas, sin embargo, también ha aprovechado para recorrer el país árabe y conocer algunos lugares, como son sus playas.

Tania Rincón presume figura en Qatar con coqueto bikini

La también modelo originaria de Michoacán compartió con sus más de 3.9 millones de seguidores en Instagram que se tomó un tiempo para disfrutar de las actividades turísticas en compañía de algunos amigos, entre los que se encontraba Facundo, quien igualmente es parte de los talentos de Televisa Deportes que están en la Copa del Mundo. En sus historias, Tania mostró una imagen en la que todos se encuentran en la playa disfrutando de un momento de descanso y recreación entre todas sus compromisos laborales.

Tania Rincón fue a la playa con amigos y se lució con bikini Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, la que inmediatamente llamó la atención fue la presentadora de televisión, pues como pocas veces se dejó ves con un coqueto bikini con el que mostraba su silueta curvilínea y esbelta. El traje de baño de dos piezas destacaba por ser lisa y de color rosa, con algunos adornos en el top, así como una cintas en el costado del panty, por lo que a pesar de ser una prenda sencilla, fue suficiente para que Rincón, de 35 años, conquistara a sus millones de fanáticos.

Aunque es bien sabido que Qatar tiene reglas estrictas para vestir, estas no aplican para los visitantes que se encuentran en el país debido al Mundial de Futbol, por lo que la conductora de Hoy ha podido lucir cualquier tipo de prendas, incluso bañadores con los que deslumbra y paraliza las redes, pues esta no es la primera vez que deslumbra con este tipo de look, ya que hace unos días resaltó su figura en un traje completo y desde un yate.

Tania Rincón entró al mundo del espectáculo después de participar en Nuestra Belleza México representando a su estado natal. Aunque comenzó siendo conductora de programas de deportes, saltó a la fama al ser parte de Venga la Alegría, en donde era una de las favoritas, sin embargo, terminó su relación con Tv Azteca y se unió a los talentos de Televisa. Gracias a su carisma formó parte de Guerreros 2020, y ahora está en Hoy y en los programas de TUDN.

Tania Rincón se ha lucido en Qatar IG @taniarin

SIGUE LEYENDO:

Tania Rincón: 3 fotos con los que paraliza Instagram desde Qatar

Tania Rincón sorprende al bailar cumbia desde Qatar con una nueva versión del éxito “No se va”

Tania Rincón: de minifaldas a pequeños bikinis, los looks más arriesgados de la conductora de Hoy