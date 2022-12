El actor Armando Hernández disfruta de la tv, sin olvidarse del cine

Tras participar en diferentes proyectos en televisión, streaming y cine, el actor mexicano Armando Hernández decidió dar un brinco a la producción, con el cortometraje Soy hombre, el cual también protagoniza, “hace poco tuve la oportunidad de producir un corto que muy pronto estará en una de las plataformas, al lado de Michelle González, en donde también participó como actor”.

Hernández aseguró que este nuevo reto de producir lo acerca más a otra de sus metas: dirigir. “Estoy por tomar la dirección de una historia, a veces me doy cuenta de que ya tengo la inquietud de hacerlo”, compartió.

El actor señaló que tiene claro el tipo de mensaje que quiere compartir, “no quiero catalogarlo como drama, aunque no sé si sea una ficción como tal, me ha gustado la realidad de las cosas, porque el cine con el que empecé siempre tuvo un corte social, me refiero a De la calle o Amarte duele, estos proyectos tenían un reflejo de la sociedad y por ahí me gustaría ir”.

De hecho, ya tiene en la mira una historia: “Por ahí tengo una obra de teatro que me parece excelente y que podría ser una gran adaptación para guion cinematográfico. Contar la vida de una mujer que pasa por muchas situaciones fuertes en la vida y termina en la cárcel, pero no por eso quiero llamarlo drama, pero sí una realidad en la que te reflejas y tienes una identificación con la historia”, detalló.

EN TELEVISIÓN

Recientemente estrenó la novena temporada del programa de comedia 40 y 20, que se transmite en el canal Las Estrellas, “la nueva entrega tiene invitados de lujo, estoy muy agradecido por la respuesta del público, estamos de fiesta porque se integró Bruno Loza”, dijo.

EN EL CINE

Aunque tiene muchos proyectos en la pantalla chica y streaming su pasión no la ha abandonado, “he estado trabajando mucho, vino un cambio radical no sólo por la televisión, también por la llegada de las plataformas, por lo cual ha habido mayor espacio y oportunidad en las series, que es lo que he estado haciendo recientemente, pero he buscado más oportunidades, una de ellas fue La paloma y el lobo, una película que sigue su camino en festivales, también estuve en El camino de Sol y en El Valet, de Eugenio Derbez, he estado trabajando en cine, no como antes, pero no le he dejado de lado, fue ahí mis inicios y lo quiero mantener siempre, sin dejar de lado estas oportunidades que también explotan el género de la comedia.

MBL