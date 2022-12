V de BTS cumple 27 años: 3 fotos de su transformación al más guapo del k-pop

El ARMY se encuentra de manteles largos, pues este día está celebrando el cumpleaños de V, quien llega a los 27 años de edad. Los miembros del fandom se han apoderado de las redes sociales y han comenzado a inundar las plataformas como Twitter con mensajes de felicitación para el integrante de BTS, asimismo han empezado a recordar su trayectoria artística y su transformación como uno de los idols más atractivos del k-pop.

Kim Taehyung, nombre real del artista, nació en Seo-gu, Daegu, Corea del Sur, el 30 de diciembre de 1995, sin embargo, debido a la diferencia horaria con México y Latinoamérica, los fanáticos comenzaron a felicitarlo desde este jueves. Al igual que todos los integrantes de Bangtan es muy querido, por lo que se pueden leer diferentes mensajes y hashtags en los que conmemoran el natalicio del cantante y actor, que ha tenido una carrera muy exitosa, no sólo con el grupo, sino también en solitario.

Tae, como le dicen de cariño sus fanáticos, se sintió atraído por las artes desde que era muy joven, por lo que empezó a tocar el saxofón. En 2011, la agencia Big Hit hizo audiciones en su ciudad natal, en las cuales fue seleccionado como aprendiz, fue así que comenzó a prepararse para convertirse en integrante de la nueva banda de k-pop que estaba creando la empresa. De esta forma, debutó con BTS en 2013, junto a sus compañeros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jungkook y Jimin.

Su primer sencillo fue "2 Cool 4 Skool", y después de eso el cantante junto a la agrupación comenzaron a formar una carrera, primero dominando los charts en Corea del Sur y después saltando a los internacionales con sus diferentes temas que se encontraban en álbums como de la serie "The Most Beautiful Moment in Life", "Wings", "Love Yourself: Tear", por mencionar algunos. De esta forma se consolidaron en occidente como uno de los grupos más destacados de k-pop, sobre todo cuando consiguieron su nominación a los Grammy con "Dynamite" y "Butter", en 2021 y 2022, respectivamente.

A pesar de que Taehyung comenzó como cantante junto a Bangtan, en 2016 hizo su debut como actor en el drama coreano "Hwarang: The Poet Warrior Youth" de la cadena de televisión KBS 2TV, historia en la que interpretó a "Seok Han Sung", un personaje con el que conquistó a los fanáticos y también demostró su talento como histrión. El ARMY espera que retome su faceta como protagonista, sobre todo ahora que todos los integrantes se están enfocando en su carrera en solitario.

En tanto, hay muchas especulaciones sobre el lanzamiento como solita de V, sin embargo, hasta el momento su agencia no ha confirmado nada al respecto. No obstante, al parecer en 2023 aparecerá en una serie junto a Park Seo Joon, pues de acuerdo a medios surcoreanos, el idol viajó recientemente a México para grabar "Youn's Kitchen 2", pero hasta el momento la cadena de televisión no ha revelado alguna información.

Por otra parte, se espera que Tae siga sus actividades en solitario hasta que confirme su alistamiento al servicio militar en Corea del Sur y deje su carrera por alrededor de dos años, pues hay que recordar que BTS puso una pausa como grupo completo tras el ingreso al ejército de Jin, quien debido a que ya tiene 30 años -la edad límite para cumplir con la obligación-. De a cuerdo a lo que comunicó la agencia, la banda de k-pop regresará hasta 2025 con todos sus miembros.

