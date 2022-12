Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 28 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 28 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuida mucho tu entorno, andas entre pura persona envidiosa que te envidian todo y esos se debe a que tú dices las cosas como van y sin pelos en la lengua; eso les molesta demasiado, pero ellos no tienen los productos de gallina para hacerlo. Iniciarás el año con la mejor actitud y con todas las ganas de hacer muchos cambios para tu beneficio.

Relájate y si esa persona no quiere dar ese paso next, ya no estás para perder el tiempo y esperar a quien nomás no se decide en entrar ni deja a nadie hacerlo. Descansa lo que tengas que descansar y levántate para mostrarle al mundo de lo que estás hecho.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Si ya tienes "pior es nada", ponle las cartas en la mesa y exígele lo que mereces, pero también dale lo que tú pides. Es momento de desprenderte del pasado y de abrirte a nuevas oportunidades en el amor y en la vida, despídete del año como Dios manda y prepárate para que el 2023 esté lleno de bendiciones.

Cuídate de rateros, ya que te podrían fregar una lana o algunas pertenencias, manda al chorizo amistades hipócritas que te dan una buena cara delante de ti y cuando te vas se la pasan ladrando de ti.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, un amor del pasado podría ser la clave para entender cosas que te están pasando actualmente, recuerda que lo que sucede en tu presente es causa de tus decisiones pasadas. Prepárate para la lluvia de bendiciones que llegará a tu vida, vienen grandes cambios que te van a beneficiar este 2023 y tendrás que comenzar a planificar el primer mes del año.

Siempre que busques encontrarás; sin embargo, a veces descuidad cosas muy importantes por atender otras que no deberían importarte nada. Aguas con amistades de tu pareja en caso de tener, ya que estarán metiéndole cosas en la cabeza para crear conflictos entre ustedes.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no te comprometas a cosas que no vas a cumplir, recuerda que promesas no cumplidas solo te dejarán quedar mal. Que no se termine la semana sin ser agradecido con las personas que estuvieron contigo y te apoyaron cuando más lo necesitabas.

Iniciarás el 2023 con la mejor actitud. Por momentos del día te cuelgas mucho, sientes que tus planes se los está llevando la tiznada y que en cualquier momento vas a explotar, no permitas que esos pensamientos pesimistas te arruinen el día.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no pretendas cambiar la manera de pensar de las personas, eres una persona muy estricta y no sueles aceptar equivocaciones, a veces pretendes diseñar a la gente que te rodea a tu manera, recuerda que esos cambios están fuera de tus manos y solo lograrás que te bufen.

Quizás la vida ha sido dura, pero muchas de tus equivocaciones se deben a que eres distraído, no te permitas cometer los mismos errores, es momento de darle vuelta a la hoja y disfrutar lo que tienes y está llegando

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, satura tu vida de cosas positivas y formatea todo eso que no te permite avanzar o te causa malestar. Viene un encuentro muy intenso con vecino, vecina o amistad que te dejará muy pensativo, no apuestes nada por nadie y menos si no lo hacen por ti.

Se va el año 2022 y tendrás que cambiar de piel como la víbora que eres, y ni modo por las botijonas que no van a soportar. A la tiznada la gente que te busca por interés, no tienes necesidad de soportar eso, debes de ser fuerte y deshacerte de quien te quite tu felicidad y buen ánimo.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, eres buena persona, noble y de buenos sentimientos; sin embargo, has dejado ir oportunidades muy buenas por seguir al lado de quien se ha convertido en una costumbre para ti. Grandes posibilidades de éxito en algún negocio que has tenido en mente.

Esta última semana del año enfócate en agradecer y perdonar errores de quienes se equivocaron para poder iniciar el 2023 desde cero. Has caído en el juego de otras personas al punto de hacerte daño tú mismo o misma. Ya no creas en promesas solo en hechos, no des terceras oportunidades o solo te vas a arriesgar a que te vuelvan a jugar el dedo en la boca.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, una boda o bautizo o algo donde sobresalga el color blanco podría presentarse en próximas fechas sobre todo iniciando el año. Dolores en piernas e irritación de estómago será la gota que derrame el vaso en estos últimos días del año.

Del con todo para que cierres el año al 100 e inicies el 2023 con la mejor actitud. No te sientas menos por nadie, ni bajes tu valor, siéntete capaz de tener lo que deseas y de no mendigar cariño ni amor por ninguna persona.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, viene un 2023 de muchos cambios, suelta lo que estás viviendo ahora y prepárate para recibiré el año con la mejor actitud. Ten presente que la felicidad es momentánea así que aprovecha los momentos que puedas tener felices.

Enfermedades respiratorias o molestias en el estómago podrían aparecer en estos últimos días del año. Una vez que te engañen te es difícil volver a confiar; sin embargo, a veces es bueno dar una segunda oportunidad siempre y cuando esa persona muestre con hechos que en realidad le interesa tenerte en su vida.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu carácter fuerte y dominante es la clave perfecta para que le piensen dos veces antes de querer sobrepasarse contigo, siempre que busques encontrarás.

Ten presente que las amistades no son con quien te vas de garra cada fin de semana sino quien está a tu lado en tus peores momentos, los problemas pasados son pasados, no sigas viviendo de rodillas por cuestiones que ya fueron, tienes una vida bien perra para vivir y disfrutar, no sigas malgastando tu tiempo con quien no te quiere o valora, mira a tu al rededor y encontrarás lo que buscas para consolidar tu felicidad.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuidado con caer en monotonía, a veces se pierde mucho el encanto por caer en la rutina de los pendientes del día. Deja que el mundo te sorprenda, te viene una canita al aire que te vas a echar con amistad o alguien del trabajo.

Tu único defecto será dar todo a cambio de nada, recuerda que en el amor tiene que haber reciprocidad, sino una de las partes terminará cansándose. Tus metas y sueños se cumplirán poco a poco, de los pocos signos que siempre va tras lo que quiere y necesita.

Piscis

A veces la vida es injusta, pero al final la vida se encarga de poner todo en su lugar. Recibirás noticia de expareja, pero te darás cuenta de que ya no sientes nada por él o ella, ya que no te moverá tus sentimientos ni te afectará sus éxitos o fracasos. Momento de tomar el toro por los cuernos y cerrar ciclos del 2022 para iniciar el siguiente año con toda la actitud que lo amerita.

Cambia tu actitud con la vida y disfruta más lo que te rodea, es momento de cambiar la rutina y comenzar a disfrutar lo que la vida te ofrece. Tus metas y sueños se cumplirán poco a poco, de los pocos signos que siempre va tras lo que quiere y necesita. No temes a cambios, pero si te desequilibran tu vida. Vienen proyectos en el área del comercio y de contratos.

