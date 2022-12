La Bebeshita eleva la temperatura desde la playa bailando en ajustado bañador

La Bebeshita, quien es una de las conductoras favoritas del matutino de Venga la Alegría, se encuentra tomando unos días de descanso en la playa, desde donde ha dejado ver su curvilínea figura en diferentes bañadores ajustados, como el que lució recientemente en un video para TikTok, en el cual mostró sus mejores movimientos de baile y elevó la temperatura al generar cientos de comentarios halagadores y "likes".

Daniela Alexis Barceló, nombre real de la también influencer, dio a conocer a sus seguidores que en estas fechas decembrinas está tomando unas vacaciones en las playas de Cancún, Quintana Roo, lugar que ha sido el escenario perfecto para que de cátedra de estilo y se corone como una de las celebridades que mejor luce en traje de baño de dos piezas. Recientemente, la creadora de contenido subió a la plataforma china un video en la que se le ve bailando "El Ladrón de Mi Sueño", de Beatriz Sánchez, un tema que se está haciendo viral.

La conductora de VLA Fin de Semana se unió al trend en el que los usuarios usan este audio para dar a conocer aquellas cosas que desean y que aún no se han hecho realidad, como en el caso de La Bebeshita, quien escribió en un subtítulo del clip "Cuando pienso q tendré suegra el 2023", dejando ver que aún no tiene un prospecto de pareja. No obstante, hubo muchos de sus fanáticos que además de dejarle algunos piropos, también le propusieron darle una "suegra".

La Bebeshita enciende la red con coqueto bañador

En el video, que compartió con la frase "Oigan si quiero suegra el próximo año", la influencer dejó a sus más de 4.1 millones de admiradores con la boca abierta, pues se lució con un coqueto bañador de estilo cut out, es decir, que tenía muchas aberturas que le daban un toque sensual a la pieza de color negro, que remarcó su voluptuosa figura, la cual es tan aclamada por sus seguidores que inmediatamente la llenaron de mensajes.

"Preciosa te amoo", "simplemente hermosa", "y te va a querer mucho", "Wey yo veía enamorándose por ella", "hola princesa hermosa mi mamá con gusto sería tu suegra", "muchas bendiciones y eres una mujer super talentosa saludos", "Que bonita la bebe", "Pues vamos el 31 a que la conozcas jaja" y "Bellísima", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que tiene más de 4 mil 600 "me gusta", así como más de 95 mil visualizaciones.

La Bebeshita muestra su figura en bañador estilo cut out IG @bebeshitadany

En las imágenes aparece la Bebeshita presumiendo su silueta en un bañador negro que destaca por su diseño de escote en "v" y abertura en la zona del abdomen, así como por su diminuto panty con el que resalta sus pronunciadas caderas y zona baja. Este es un modelo que ya había dejado ver anteriormente en otras fotos en sus cuentas oficiales de Instagram, por lo que es consiente que cada que lo porta roba miradas y se coloca como un referente de estilo para los looks de playa.

