Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 27 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Algunos horóscopos tendrán la última mejor semana del año Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, despabílate y quita de tu vida todo eso que te cause estrés, ansiedad, depresión y todo eso que no te permite avanzar ni ser feliz, la vida es muy simple, pero no la has sabido vivir y aprovechar como Dios manda.

Viene una ola de bendiciones a tu vida y con ella oportunidad de un viaje fuera del país y recuperar el amor con una persona de tu pasado quien anteriormente te dañó, pero está muy arrepentido estoy podría pasar iniciando el año. En cuestión de trabajo podrías perder un dinero o un proyecto o algo no va a salir del todo bien, no te compliques, todo tiene solución mejor habla en claro con tus superiores y con las personas adecuadas.

¿Cómo le irá a Aries en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, se Viene posibilidades de que te ofrezcan un nuevo trabajo con mejores ingresos, eso sí, no sueltes lo que tienes hasta tener bien asegurado algo mejor.

Una invitación a salir con familiar o amistad podría surgir en estos días y se la pasarán de lo mejor. Viene un nacimiento dentro de la familia y vendrá con torta bajo el brazo.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, una oportunidad de un negocio de compra y venta es ideal para mejorar tus ingresos y podría ser un negocio redondo para el 2023. Has planeado un viaje y está por materializarse, aprovecha tu tiempo, dinero y vida para disfrutar con quien más quieres estos días.

Los celos y la inseguridad podrían hacerte cometer grandes errores, si no confías en quien tienes a tu lado, no tiene caso seguir ahí, solito te engañas demasiado. No malgastes tu tiempo en situaciones que no te dejen nada bueno, debes iniciar el 2023 con la mejor actitud, te has alejado de personas que deberían de estar siempre en tu vida y podrías lamentarlo, ya que cuando quieras regresar las puertas no serán abiertas para ti.

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no dejes que la vida te dé el mismo golpe dos veces así que aprende del primero para que no te vuelva a suceder, que el 2023 no repitas los mismos patrones. Date la oportunidad de agradecer a la vida por lo que tienes y de despedirte de todo eso que ya dolió mucho en tu vida y solo te hizo sentir miserable.

Días en los cuales desearás regresar al pasado para poder cambiar el rumbo que ahora lleva tu vida. Muchos amores del pasado se hacen presentes y con ellos muchos días buenos para ti, ya que comenzarás a seleccionar quien en realidad vale la pena y quien ya no.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, un viaje familiar podría darse en las próximas fechas sobre todo las primeras semanas del 2023. No gastes tanto en cosas que no necesitas porque estas por entrar en una etapa económica con algo de carencias.

Un amor del pasado podría aparecer en estos días, define tus sentimientos, te darás cuenta de que has superado esas traiciones. Dedica más tiempo a tu pareja, el trabajo no lo es todo, debes dedicarle tiempo a lo que te llena también tu corazón. Habrá quien te va a meter el pie o andar de hocico suelto estos días buscando la manera de fregarte o hacerte sentir mal, ni te tomes el tiempo en responderle, ya que son personas que ni vida tienen y solo buscan la manera de fregar a alguien.

¿Cómo le irá a Leo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, un nuevo amor podría surgir en estas fechas, comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad que estará muy al pendiente de ti, deja las cosas en claro y no te equivoques. Estrés laboral y cansancio, tienes que dormir más y dejar de pensar tanto antes de dormir, las cosas se van a dar conforme sea lo mejor para ti.

Iniciarás el año con ganas de poner unos negocios que te dejarán grandes ganancias. Muchas oportunidades en el amor en el siguiente año, pero solo en caso de estar soltero o soltera solo debes de ser muy inteligente para no seguir cometiendo las mismas cosas de siempre. Que te valgan las opiniones de otras personas, ya que eres el o la única responsable de tus cosas y destino.

¿Cómo le irá a Virgo en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cuidado con comentarios de personas de tu familia que podrían dañarte o hacerte pasar un mal rato. Este 2023 deberás enfocarte en cambios de amores, de trabajar y de vida si quieres progresar y salir adelante.

Amor a la distancia comienza a revivir, empezarás a sentirle sabor a la vida y al amor solo llévate las cosas con calma para que no te pierdas en tu camino y termines lastimado. Estás en una etapa en la cual tu físico comenzará a importarte, espérate que pase Año Nuevo, ya que ahorita estas en engorda; sin embargo, no descuides esa oportunidad y échale ganas al gym y la dieta, puesto que en muy poco tiempo verás los resultados.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es momento de volver a creer en eso que mueve tu mundo y tus finanzas, pon tus proyectos en la mesa y empieces a trabajar en ellos. Siempre buscando la perfección a toda costa y medida, no te dejes manipular por personas sin cerebro que solo buscarán arruinar tu día o desestabilizar la poca paz que te cargas en esta última semana del año.

Momento de mandar a la tiznada a personas falsas que solo te han robado energías y han hecho pasar un mal momento cuando no lo merecías. Que el 2023 venga cargado de mucho amor y prosperidad solo es cuestión que así lo visualices.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, si una vez viviste de rodillas no tienes porque volverlo hacer, a veces te faltan carácter para darte cuenta de que no hay necesidad de mendigar, cariño, atención ni amor por nadie.

Despídete del 2022 y comienza hacer tus propósitos de Año Nuevo. Date la oportunidad de confiar en ti y en lo que deseas de la vida, ponte a trabajar en eso ve visualizando el 2023 que quieres para ti y los tuyos. Posibilidades de arreglar documentos o hacer algún trámite en estos días, hazlo para que inicies el año al 100. Necesitas comer más fibra y tomar más agua, ya que podrías sufrir problemas de estreñimiento en estos días.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen momentos de grandes cambios profesionalmente los cuales te ayudarán a aprovecha esta racha de buena suerte para realizar tus planes y comenzar a preocuparte por lo que en realidad importa y vale la pena.

No todo en la vida es trabajo, no descuides tanto a tu familia y no busques fuera de casa lo que tienes ahí. Este 2023 vendrá cargado de buenos momentos y de relaciones más estables en caso de consolidar una relación o tener pareja. No temas a una oportunidad de negocios que te estarán ofreciendo en estos días, te podría ayudar a incrementar notablemente tus ingresos para el 2023. Última semana del año, dile adiós al pasado y comienza a pensar en él ahora y lo que viene para ti.

¿Cómo le irá a Capricornio en 2023?: Predicciones para el amor, salud y dinero

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuidado con noticias que no te favorecerán en el terreno de la economía, ya que has tirado tu dinero y desperdiciado en cosas que no te están dejando nada. Amores de una noche y posibilidades de emprender un viaje muy importante a mediados del 2023.

Vienen días de muchos cambios los cuales deberás de atender, dinero en puerta y posibilidad de encontrar una persona que será muy similar a ti en gustos y demás cosas. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen envidia, en estas fechas recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz.

SIGUE LEYENDO

Habrá pruebas nucleares en humanos en el 2023, advierte Baba Vanga

Viajero del tiempo: la extinción de una especie y un desastre natural es lo que pasará en 2023

Año nuevo 2023: ¿Qué cambios surgirán para ti de acuerdo a la numerología?