Grettell Valdez rejuvenece con este look ideal para taparte del frío

Elegante y muy hermosa, fue como se dejó ver la actriz Grettell Valdez en su más reciente foto de Instagram, en la que además de derrochar estilo para esta temporada de invierno, rejuveneció con este look que es ideal para cubrirse de las bajas temperaturas. La artista volvió a demostrar que a sus 46 años sigue luciendo como cuando se dio a conocer en la televisión mexicana, pues parece que los años no pasan por ella.

Esta temporada de frío muchas mujeres están buscando inspiración en las famosas para encontrar una forma de combinar prendas cálidas y seguir viéndose espectaculares, por lo que algunas han tomado como referencia a Grettell, quien recientemente ha dejado de lado los coquetos bikinis de playa con los que se corona como la reina del estilo, para mostrar otras opciones que son perfectas en estas fechas en las que las temperaturas descienden y es necesario estar cubiertas.

Grettell Valdez muestra look ideal para el invierno

La protagonista de "Médicos, línea de vida" se fue de viaje a Madrid, España, por lo que ha experimentado temperaturas mucho más bajas, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la actriz derroche estilo, ya que Valdez se lució con un look que complementó con una gabardina larga en tono claro, que fue perfecta para cubrirse y lucir glamurosa, demostrando que puede vestirse con cualquier prenda de ropa y seguir viéndose moderna.

Grettel Valdez rejuvenece con su look de invierno IG @grettellv

La actriz conquistó debido a que se veía juvenil, pues la pieza clara la combinó con lo que parece ser un vestido midi negro, que tenía una abertura en la pierna. Sin embargo, uno de los protagonistas de su outfit fue su calzado, debido a que utilizó unas botas verde con un elástico color negro y una suela de goma de aproximadamente 6 centímetros; asimismo, la cangurera fue el mejor complemento para robarse la atención de sus seguidores en redes sociales.

"Este año si que se me fue rápido, de que otra forma lo dirías tú?", escribió en el mensaje para acompañar la fotografía en la que presumió su look en las calles de Madrid, las cuales fueron escenario perfecto para que conquistara con su estilo juvenil, glamuroso y moderno. En la imagen, la actriz recibió cientos de mensajes halagadores como "Que linda!!!", "La guapa amiga disfruta!", "¡Qué se pasó volando! Eres maravillosa te mando muchos besos desde Brasil", "Disfruta de Madrid" y "me gustan tus bototas y tu abrigo".

Más tarde en sus historias de Instagram, en donde tiene 3.7 millones de seguidores, Grettell Valdez mostró que también utilizó una boina estilo Ivy Cap con cuadritos para darle un toque más sofisticado al look. En las imágenes la actriz comprueba por qué se ha convertido en un referente de moda para muchas mujeres, que como ella buscan estar siempre en tendencia y cautivar con sus prendas en cualquier temporada del año.

Conquista con su belleza Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

