Bellakath pone un alto a sus fans, no quiere fotos mientas hace ejercicio por esta poderosa razón

Katherine Huerta, quien es mejor conocida como Bellakath, se encuentra envuelta en una nueva polémica debido a que publicó un video en sus redes sociales en el que le puso un alto a todos sus fans e hizo un llamado para que no la interrumpan para pedirle fotos mientras se encuentra haciendo ejercicio, por lo que sus palabras generaron todo tipo de opiniones entre los internautas y por ello, en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos acerca de esta nueva controversia protagonizada por la intérprete de “Gatita”.

El polémico video de Bellakath en cuestión fue publicado a través de sus historias de Instagram y en dicha grabación, la también abogada fue explícita al pedir que no quiere interrupciones de sus fans cuando esté haciendo ejercicio en el gimnasio y aclaró que esto se debe a que le cuesta mucho trabajo hacer cardio por lo que atender a sus fans le complica aún más las cosas.

“La otra vez estaba haciendo cardio y les valió madre, me tocaron el hombro para pedirme una foto, bros, ustedes no saben cuánto trabajo me cuesta a mí hacer el cardio, odio hacer cardio cabr… no me gusta pero estoy haciéndolo por tener un mejor físico y por ser mejor persona, entonces, es súper difícil que me interrumpan cuando estoy haciendo ejercicio, yo les juro que terminando mi cardio, si ustedes me ven y quieren una foto, espérenme, se las voy a dar, pero les juro que se siente bien feo, porque tampoco los quiero dejar a ustedes sin la foto”, fueron las palabras de Bellakath.

Cabe mencionar que, en ningún momento de su video se vio molesta a la exparticipante de “Enamorándonos”, incluso, en otro video, reiteró que si hacía esa petición era incluso para beneficio de sus fans pues si no la interrumpen tendrá un mejor físico para lucir, no obstante, sus palabras causaron indignación entre algunos internautas quienes se lanzaron en contra de la cantante.

Bellakath aseguró que atenderá a sus fans siempre y cuando no la interruman en el gym. Foto: IG: labellakath

Tras todo el revuelo que se armó por su petición, Bellakath decidió no volver a tocar el tema, no obstante, en redes sociales continuó el debate en el que distintos internautas aseguran que de lo que se queja la cantante es parte del precio de la fama.

Bellakath niega plagio en “Gatita”

Sin lugar a dudas “Gatita” es el mayor éxito de Bellakath, sin embargo, también ha representado uno de sus más grandes problemas pues los derechos del tema en cuestión fueron reclamados por otra persona que la registró a su nombre, provocando que dicha canción tuviera que ser eliminada de plataformas digitales, lo cual, desembocó en un intenso pleito legal.

Por si fuera poco, Bellakath también fue acusada de plagio pues supuestamente habría copiado algunos fragmentos del tema llamado “El hueso de mi perra” de Sound AK ft Little Key, el cual, se lanzó en 2012, no obstante, la cantante y abogada emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente estos señalamientos.

"Gatita" fue la canción que lanzó al estrellato a Bellakath. Foto: IG: labellakath

“Estamos tomando todas las medidas necesarias a fin de aclarar esta situación a la brevedad negando categóricamente que exista mutilación, modificación, reproducción total o parcial, o bien, el mal llamado ‘plagio’ en la obra ‘Gatita’, la cual tengo debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor)”, informó Bellakath, quien pese a las polémicas sigue triunfando en plataformas digitales.

