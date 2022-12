Así fue como BLACKPINK rechazó una colaboración con Thalía

BLACKPINK se ha convertido en una de las agrupaciones de pop coreano más conocidas en el mundo, por lo que es común que artistas internacionales quieran colaborar con ellas. Sin embargo, la cantante y actriz mexicana, Thalía, quien es conocida por aparecer en telenovelas como "Marimar", "María la del Barrio" y "María Mercedes", fue rechazada por la agrupación.

BP es la banda de K-Pop favorita de Thalía. (Créditos: Facebook / BLACKPINK)

¿Cómo rechazaron a Thalía?

De acuerdo con OH MUSIC Latino, la cantante de "Piel Morena" y "No Me Acuerdo" buscó trabajar con la agrupación de K-Pop, pero la respuesta de la YG Entertainment fue un "no, gracias", pues mencionan que la girlband solamente colabora con artistas de talla mundial como Lady Gaga, Selena Gómez o Dua Lipa. Thalía, quien es sumamente famosa en América Latina, no es reconocida mundialmente y por este motivo fue rechazada por la agencia surcoreana.

Sin embargo, su esposo, el promotor musical, Tommy Mottola, no se rindió y ofreció una jugosa cantidad de dinero para que la mexicana pudiera trabajar con BLACKPINK, pero esto tampoco funcionó.

La mexicana es reconocida en el mercado latino. (Créditos: Facebook / Thalía)

¿Realmente rechazaron a Thalía? ¿La mexicana ama a BLACKPINK?

Aunque los fans de Thalía aseguran que la cantante nunca fue rechazada por la banda de K-Pop y ella no buscó trabajar con ellas, lo cierto es que la mexicana admira a BLACKPINK y prueba de esto fue cuando confesó su amor por las chicas a la revista Forbes.

Según una entrevista que dio para Forbes, la intérprete de "Psycho Bitch" siente admiración por Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo, ya que son muy populares en su país. Además, cantó una parte de su canción "Kill This Love" y dio a conocer sus ganas de poder trabajar con ellas.

Asimismo, detalló que siente una gran conexión entre la música latina y el pop coreano, por lo que le gustaría hacer nuevas canciones al estilo de BLACKPINK en un futuro.

