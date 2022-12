VIDEO: Paola Rojas recuerda cuando “Chabelo” la llamó “gorrona” en incómoda entrevista

Paola Rojas aprovechó las fiestas decembrinas para recordar la entrevista más incómoda de su carrera, la cual, fue con Xavier López “Chabelo”, quien en plena promoción de su show navideño la llamó “gorrona”, por lo que en esta ocasión te contamos cómo fue aquel bochornoso momento que pasó la querida conductora de “Netas Divinas” por culpa del “amigo de todos los niños”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Paola Rojas recordó la conversación que tuvo con “Chabelo” hace ya algunos años atrás y aunque se reservó sus comentarios sobre este desafortunado episodio, únicamente se limitó a decir que esa entrevista ha dado mucho de qué hablar y recordó el momento con un fragmento de la incómoda charla en la que terminó insultada por el emblemático titular del extinto programa llamado “En Familia con Chabelo”.

“Esta conversación que tuve con Xavier López “Chabelo” con motivo de un espectáculo que preparó junto con su hijo como productor pues ha generado muchas, muchas, muchas, muchas reacciones, ¿qué les parece si en este jueves del recuerdo, la recuperamos juntos?” fueron las palabras de Paola Rojas antes de poner el video de la incómoda entrevista.

"Chabelo" incomocó a Paola Rojas con su actitud grosera. Foto: Especial

“Chabelo” llamó “gorrona” a Paola Rojas

La incómoda entrevista de Paola Rojas a “Chabelo” ocurrió en 2018 y en ese entonces, el querido presentador estaba promocionando su espectáculo llamado “La Villa de Santa Claus” y al iniciar la charla la periodista se mostró más que entusiasmada por poder estar con “el amigo de todos los niños”, quien no hizo la característica voz de su personaje y de mostró más que serio.

“Miren que feliz soy, estoy con Xavier López “Chabelo”, encantada porque me acaba de invitar a “La Villa de Santa Claus”, comenzó Paola Rojas y de inmediato el conductor respondió con un tajante “no la invité, tiene que pagar su boleto”, por lo que puso más que incómoda a la también locutora.

Ante la actitud de “Chabelo”, la titular de “Al Aire” aseguró que compraría su boleto pues no era una gorrona, lo cual, aprovechó “Chabelo” y reiteró el insulto: “No, si yo no quería decirle, pero no quiero que se convierta usted en gorrona”, recalcó el también productor.

En el resto de la entrevista, “Chabelo” se mostró más que renuente a contestar los cuestionamientos de la periodista, quien dio una muestra de profesionalismo y concluyó la entrevista pese a la mala actitud de Xavier López, quien a lo largo de su carrera tuvo distintos choques con la prensa debido a su explosivo carácter.

En aquel entonces le llovieron críticas “Chabelo”, quien fue calificado como “grosero” y “malcriado”, sin embargo, nunca salió a disculparse o justificarse, por lo que para muchos resulta verdaderamente incomprensible la actitud que tomó con Paola Rojas.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, "La Bebeshita" presume sus curvas con revelador bikini neón

Karely Ruiz eleva la temperatura con atrevido body de aberturas

Maya Nazor enciende TikTok con revelador mini vestido de transparencias