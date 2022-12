Raúl “El Negro” Araiza confiesa que prefiere gastar dinero en viajes que terminar la preparatoria

Raúl “El Negro” Araiza generó polémica en redes sociales durante las últimas horas debido a que confesó que prefiere gastar su dinero en viajes que invertir en su educación y poder terminar la preparatoria, por lo que la postura del querido conductor de “Hoy” generó todo tipo de reacciones entre los internautas y por ello en esta ocasión te contamos a detalle todo lo que ocurrió con el también actor.

Estas declaraciones del actor y conductor de 58 años de edad fueron vertidas durante la última emisión de “Miembros al Aire” dentro de una dinámica en la que el equipo de presentadores fue cuestionado sobre cuál es la mejor inversión que puede hacer una persona y aunque la mayoría coincidió en que los estudios son la mejor opción, Raúl Araiza difirió y aseguró que lo mejor es invertir en un viaje pues las experiencias vividas perduran por más tiempo en la mente que cualquier clase.

"El Negro" Araiza confesó que nunca fue muy bueno para la escuela. Foto: IG: negroaraiza

Cabe recordar que, al momento de emitir este comentario, el conductor también confesó que prefería los viajes por encima de la escuela porque los estudios nunca se le dieron y confesó que si no termino la preparatoria fue porque era muy perezoso para la escuela.

“Yo digo, en realidad, yo sé que está la educación, para lo cual fui un hue$%& en la escuela y he ido trabajando. La mejor experiencia que te llevas son los viajes, lo vivido” fueron las palabras del querido compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Tras las palabras de “El Negro” Araiza, sus compañeros aseguraron que la educación continua siempre es una gran opción para seguir creciendo como persona, no obstante, el conductor aprovechó para poner en evidencia a sus compañeros pues ninguno de ellos está realizando un curso o algo por el estilo, lo cual, le permitió reforzar su postura.

Cabe mencionar que, en otro momento de la entrevista, Sofía Escobosa, quien estuvo como conductora invitada, le recordó al “Negro” Araiza que ya hay distintas posibilidades para que termine la preparatoria en línea, lo cual, no le pareció una mala idea, por lo que sí podría considerar esta opción.

“No vamos a regresar a la universidad a la cual no fui, pero la educación claro que sí. Yo empezaría por la prepa, acabarla”, fueron las palabras del conductor.

“El Negro” Araiza termina tundido en redes sociales

El fragmento de “Miembros al Aire” en el que Raúl “El Negro” Araiza confiesa no haber terminado la preparatoria fue difundido a través de las redes sociales del famoso programa de Unicable y las reacciones de los internautas no fueron nada favorecedoras para el conductor, pues recibió distintos comentarios en los que se lamentó su postura sobre la educación.

"El Negro" Araiza terminó tundido en redes sociales. Foto: Especial

“Se nota que no la terminó”, “Sí te creo que no haya terminado la prepa”, “¿A poco no la terminó? Ni se nota” y “No pudo creer que haya tantos tipos sin talento que ganan mucho dinero en el espectáculo” fueron algunos de los comentarios que se llevó Raúl “El Negro” Araiza, quien pese a no tener una sólida formación académica ha logrado triunfar en el ambiente artístico gracias a su carisma.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, "La Bebeshita" presume sus curvas con revelador bikini neón

Maya Nazor enciende TikTok con revelador mini vestido de transparencias

Karely Ruiz eleva la temperatura con atrevido body de aberturas