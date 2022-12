La cajera de Oxxo eleva la temperatura con ajustado traje de baño

La cajera de Oxxo está teniendo un fin de año increíble por la cantidad de seguidores que ha ganado en las redes sociales. No es sorpresa que Alex Silva sueña con modelar en grandes pasarelas y lucir prendas de marcas de diseñador, desde muchos años atrás lo hacía. Es que cada imagen que sube a la red, es viralizada de forma automática.

En su perfil de Instagram se pueden ver muchas imágenes de ella posando y luciendo espectacular ropa y contrastando en escenarios urbanos o naturales. Con prendas clásicas o juveniles. No hay dudas que Alex Silva es una joya que rompió varios corazones en este 2022 y parece que está dispuesta a redoblar la apuesta.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @lupana_cano

El traje de baño que subió a Instagram

En esta navidad, la cajera del Oxxo enamoró a todos con su look, pues portó con elegancia un jumper en color gris, unas botas negras y una coqueta gorra en color negro. Alex Silva quedó de maravilla con su nuevo corte de pelo por debajo de los hombros y un maquillaje básico con un labial rosado. Sus ojos color miel destacaron en la noche.

De todas formas, posteo a Instagram una foto del verano donde se la puede ver con un traje de baño para el infarto. Parece que Alex no puede dejar atrás el calorcito, y se puso a ver fotos que no pudo compartir en su momento. Lejos de darle vergüenza o quedar fuera de lugar, le dio publicar a esta imagen que en pocos minutos tuvo miles de like.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @lupana_cano

Más allá de la bikini, lo que llamo la atención de la cajera de Oxxo fue que cerca del ombligo se le puede ver como una mancha o quemadura. Muchos de los fanáticos de Alex Silva hicieron zoom para ver si era una cicatriz por una marca de nacimiento, pero no se puede ver con nitidez. Esperemos que nos aclare que le paso y llevar tranquilidad a los fans.

