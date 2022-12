Tatuajes, canciones y pleitos mediáticos, las rupturas amorosas más sonadas en 2022

Este 2022 fue un año donde muchas celebridades encontraron pareja y algunas otras sufrieron terrible decepciones en el amor. A lo largo de estos 12 meses sólidas relaciones llegaron a su fin en medio de peleas por dinero, presuntas infidelidades y distanciamientos emocionales. Estas son las cinco rupturas que más polémica crearon entre celebridades y que dejaron en shock a todos sus seguidores tras anunciar la separación en redes sociales.

Shakira y Gerard Piqué

La pareja tiene dos hijos juntos. Foto: especial.

Este año la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaron su separación tras rumores de infidelidad por parte del ex seleccionado de España. Luego de 12 años de relación y con dos hijos de por medio, la estrella colombiana y el deportista confirmaron que optaron por seguir caminos separados y posteriormente fue Piqué quien confirmó que ya había iniciado un romance con Clara Chía, una supuesta empleada con quien trabajaba.

Por su parte, Shakira aprovechó su separación para lanzar nueva música que se convirtió todo un éxito, aparentemente dedicándole dos éxitos a su ex pareja, se trata de "Monotonía" y "Te felicito", temas que, de acuerdo con los fanáticos de la colombiana, tendrían ciertas indirectas para el ex futbolista del Barcelona. Además, trascendió que la cantante estaría interesada en mudarse a Miami con sus hijos, hecho que supuestamente habría desatado pelas con el padre de los menores.

Christian Nodal y Belinda

La pareja terminó muy mal luego de que Nodal tachara a Belinda de interesada. Foto: especial.

Otra de las parejas que parecía estar sólida y se desmoronó en cuestión de meses fue la conformada por Christian Nodal y Belinda. Los cantantes incluso tenían planes de boda y anunciaron su compromiso meses antes de su ruptura en febrero de este año. Cabe mencionar que el romance surgió cuando ambos eran coaches en el reality de TV Azteca La Voz México. Sin embargo, su amor terminó de la peor manera, pues el cantante sonorense acusó a Belinda de querer su dinero al exhibir una conversación en la que ella le pedía para arreglarse los dientes.

De igual manera, Christian Nodal se vio forzado a eliminar de su cuerpo los tatuajes que se había realizado en honor a quien fuera su pareja, hecho que ocasionó polémica entre los fanáticos que idealizaban la relación. Posteriormente, Nodal entabló una relación con la cantante argentina Cazzu, hecho que ha llevado a que se realicen comparaciones entre ambas interpretes.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

La pareja terminó porque ya no compartían las mismas metas. Foto: especial.

La actriz Sandra Echeverría y el cantante Leonardo de Lozanne impactaron al mundo del espectáculo cuando en noviembre de este año anunciaron que tenían planes de separarse tras 11 años de matrimonio. De acuerdo con Echeverría, de 37 años, ella y el vocalista de Fobia ya no compartían las mismas metas en común. Además, afirmó que estaba pasando por un momento muy doloroso y pidió no especular sobre su relación, por respeto a su ahora ex pareja.

Niurka y Juan Vidal

Niruka aseguró que fue víctima de violencia en la relación. Foto: especial.

La pareja conformada por Juan Vidal y Niurka Marcos tuvieron un breve romance en 2022, sin embargo los estragos de su ruptura parecen haber afectado fuertemente a ambas celebridades ya que ambos pensaban en su boda juntos. Sin embargo fue la vedette quien dejo ver que las cosas no eran como las hacían ver frente al público. Tras la ruptura la cubana dio algunas declaraciones donde aseveró que ejercería violencia física contra Juan Vidal si lo tuviera de frente, debido al maltrato que aparentemente vivió a su lado.

Tom Brady y Gisele Bündchen

Ambos compartían dos hijos juntos. Foto: especial.

El deportista de la NFL, Tom Brady, protagonizó una fuerte polémica luego de anunciar su separación de la modelo brasileña. La pareja hizo oficial su divorcio en octubre con un emotivo comunicado. Ambos compartían dos hijos juntos: Benjamín, de 12 años, y Vivían, de 9. De acuerdo con fuentes extraoficiales la separación ocurrió después de que la top model exigió a la estrella de la NFL retirarse de su carrera para pasar tiempo con su familia.

