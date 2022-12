3 polémicas que marcaron a Ángela Aguilar en 2022

Su voz, porte y carisma convirtieron a Angela Aguilar en una de las figuras más representativas de la música mexicana, pues su talento sobre los escenarios destacó desde muy pequeña cuando comenzó a seguir los pasos de sus abuelos.

Angela no había tenido polémicas. Foto: Instagram

Angela se enfrentó al escándalo

A sus 19 años de edad, Angela se había caracterizado por tener una carrera artística libre de escándalos, pero este 2022, la cantante enfrentó varias polémicas consecutivamente que dieron mucho de qué hablar entre la prensa y sus seguidores.

Angela comenzó el año con el pie izquierdo cuando fue juzgada sin conocimiento de causa, por supuestamente haber maltratado a un adulto mayor, quien le abrió la puerta cuando llegó a una de sus presentaciones.

Angela fue acusada públicamente. Foto: Instagram

Angela maltrató a un adulto mayor

Todo sucedió a finales de marzo pasado cuando se difundió un video en donde se ve que no da las gracias a un hombre de la tercera edad quien le abrió la puerta. Los rumores sobre que se le había subido la fama hicieron que saliera a dar la cara para justificar la razón.

En entrevista para el canal de YouTube "Cheleando con las estrellas", Angela dijo por qué no agradeció el gesto del hombre. La cantante señaló que conoce a ese hombre desde los dos años y que se llama Tito.

Angela explicó que Tito ha sido el chófer de la familia Aguilar de toda la vida y por eso es él quien la lleva al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows, por lo que lo cataloga como su familia más cercana.

Según ella, no agradeció el gesto a Tito porque su perro "El Gordo" la estaba jalando y traía unos tacones de gran altura que, incluso, su papá le dijo que no se pusiera, por lo que estaba enfocada en no caer al piso.

Angela no maltrató a Tito. Foto: Instagram

El noviazgo de Angela

Unos días después, Angela vivió el escándalo mayor que hasta ahora ha tenido durante su carrera, pues una persona desconocida filtró fotografías, donde se aprecia dándose un beso con el compositor Gussy Lau, quien es 16 años mayor que ella.

El compositor mexicano aclaró que tomará acciones legales en contra quien resulte responsable de la difusión de sus selfies, porque le dolió mucho que la gente lo atacara y lo que presuntamente originó la ruptura con la cantante.

Angela tiene una abuela argentina. Foto: Instagram

¿Angela es argentina?

Cuando todo parecía indicar que la tormenta había pasado, Angela volvió al ojo del huracán con una declaración que levantó ámpula entre sus seguidores, pues es bien conocido que la cantante nació en Estados Unidos, pero durante el partido de la final del Mundial Qatar 2022, Angela se declaró 25% argentina.

De nueva cuenta, su padre Pepe Aguilar salió a dar la cara y mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram explicó la razón por la que su hija se considera argentina, ya que su abuela materna es originaria del país sudamericano.

