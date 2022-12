Camilo Sesto y la traición que jamás le perdonó a su primer gran amor

"Por amor tengo el alma herida" no es solamente una de las estrofas de la canción más famosa de Camilo Sesto, sino también un lema que puede atribuirse a uno de los momentos clave de su vida, el cual se caracterizó por una fuerte traición de parte de una de las mujeres que más quiso en la vida.

El cantante fue apodado como "El Soltero de oro", debido a que era una de las figuras más deseadas del espectáculo español, pero no se le conocía ninguna pareja. Su rotundo éxito no hizo más que aumentar los rumores sobre sus posibles amores, hasta que al final calló a la prensa del corazón con un anuncio que sorprendió a todos.

Corría el año de 1971 cuando comenzó a ser visto con la presentadora y actriz argentina Marcia Bell, con quien poco después formalizó una relación romántica que se convirtió en la fuente de todos los cotilleos que se daban en los diarios y en la televisión.

Pese a que pasaron varios meses juntos, el nexo entre ambos acabó por desgastarse. Todo había quedado en buenos términos o es lo que pensaba el intérprete de "Con el viento a tu favor", hasta que recibió una de las traiciones más fuertes que pudo haber sufrido de una de las mujeres que amó.

Camilo no pudo ser hombre de una sola mujer por las ocupaciones derivadas de su carrera.

La traición de Marcia Bell

Años después de que ambos siguieran su propio camino, la actriz dio una entrevista en la que habló de las supuestas inclinaciones sexuales del cantante que había conquistado el mundo en los 70. La presentadora no tuvo reparos en hablar sobre él, pese a la relación que guardaron, lo que puso muy triste a la estrella.

De acuerdo con Bell, esperaba encontrarse con un "macho ibérico" cuando conoció a Camilo, pero que en lugar de eso se encontró con alguien que no tenía reparo en estar con un hombre o con una mujer.

"Siempre estábamos rodeados de amigos, nunca teníamos intimidad realmente y cuando la teníamos yo creo que era por cumplir", fueron las palabras de Marcia en el programa español Aquí hay tomate.

Fueron vistos por toda España como enamorados.

La presentadora aseguró en ese entonces no tenía mucha experiencia en la cama y no entendía muy bien a los hombres, por lo que no reparó en seguir con él gracias a lo galante que se comportaba con ella. Durante la charla la mujer cuestionó que la voz de "Melina" tuviera la afición de maquillar y peinarla. A esto siguió con una opinión en la que aseguró que a Sesto le hubiera encantado ser ella.

Aseguró que cuando sus dudas llegaron al máximo le preguntó al cantautor qué era lo que le gustaba, a lo que aseguró que él respondió que su afición estaba en la belleza, sin importar si venía de un hombre o de una mujer.

"Yo nunca he visto acostado a Camilo con un hombre, coquetear, sí", dijo.

Jamás hubo reconciliación

La declaración no duró más de dos minutos, pero sirvió para lapidar cualquier contacto entre ambos. El perdón jamás se le fue otorgado a la actriz.

En una entrevista en la que se le confrontó sobre las cosas del corazón y el motivo de uno de sus retiros, Camilo aseguró que amaba a las mujeres con locura, pero su trabajo, los frecuentes viajes que realizaba y el amor por su hijo hacían que no pudiera tener el tiempo de darle a una persona algo sólido.

Pese a que los rumores fueron los protagonistas en varios diarios, esto no evitó que el cantante siguiera su vida romántica con ptras mujeres como Blanca Estrada, Andrea Bronston, Maribel Martín e inclusive Lucía Bosé, madre del cantante Miguel Bosé, a quien amó con locura.

El cantante terminó muy herido después de las declaraciones de Marcia.

