TXT lanza nuevo adelanto de "TEMTAPTION" y revela importantes detalles de su nuevo álbum

Tomorrow X Together reveló nuevos adelantos de su comeback 2023. El llamado "It group" del K-Pop estrenará su nuevo palbum "The Name Chapter: TEMPTATION", y al igual que sus trabajos anteriores, mostrarán una historia a través de su música, creando diversas teorías con sus llamadas fans MOA.

TXT está listo para crear un nuevo universo conceptual con su comeback, el cual se realizará el 27 de enero de 2023, siendo uno de sus primeros proyectos del año tras finalizar con éxito su gira mundial por Estados Unidos y figurar en la lista final de Billboard del 2022.

Con tres versiones en las que se divide el álbum, TXT emocionó a MOA con el nuevo adelanto de "TEMPTATION", y es que en cada lanzamiento, la boyband da pistas y coloca elementos para crear una historia detrás de su nueva canción, como si personajes de algún cómic o libro se tratase.

TXT despierta las teorías de MOA con "TEMPTATION"

Tomorrox X Together volverá con "The Name Chapter: TEMPTATION", con el que se espera puedan seguir rompiendo récords como ser million sellers y aparecer en la lista de Billboard 200. Con un clip de pocos segundos, TXT muestra una animación de una especie de puerta o ventana.

Al fondo, se puede apreciar la silueta de un chico y una mariposa volando a su alrededor, además se escucha una voz cuyo mensaje es el siguiente:

La voz del diablo que encontré junto a la ventana a medianoche era dulce

Este adelanto deja claro que el significado de Tomorrow X Together es la tentación, algunas fans crearon sus primeras teorías, pues la mariposa ya apareció en "Magic Island" del disco The Dream Chapter: Magic, la cual sobrevolaba sobre BeomGyu, por lo que podría estar relacionado e hilar ambas historias.