Ingrid Brans, "La Reata" con Brozo, llega a OnlyFans con candentes fotos

Una de las mujeres que robó miradas en el programa "El mañanero" fue la modelo Ingrid Brans, a quien todos conocían como "La Reata", quien presumió su figura en atrevidos atuendos junto al titular del programa, Víctor Trujillo en su personaje de Brozo, y quien actualmente es cantante de rap y ha obtenido mucha fama en las redes sociales, sobre todo desde hace unos días, cuando anunció que llega a OnlyFans con sus candentes fotos.

"El mañanero", producido por Televisa y transmitido por FOROtv, era conducido por Brozo, acompañado por los periodistas Leopoldo de la Rosa y Marissa Rivera, noticiero basado en el humor y la sátira. Brans ganó popularidad por aparecer como la mujer enmascarada en el programa de Trujillo. Hace unos años, descubrió que tiene un talento innato para escribir, por lo que desde el 2021 comenzó su preparación para su lanzamiento en la industria de la música.

Ingrid Brans llega a OnlyFans

Aunque su aparición en el noticiero ha sido polémica, pues en la actualidad muchos han señalado que se le cosificaba como mujer, la conductora siempre afirmó que a ella no le desagradaba su trabajo, y ahora confirma que está de acuerdo con mostrar su figura con las sesiones más atrevidas, como lo dio a conocer desde principios del mes, cuando preparó a sus fans para la sorpresa de su nueva cuenta en la plataforma de contenido exclusivo.

Ingrid se une a OnlyFans y así lo dio a conocer. Foto: IG @ingrid.brans

"Aquí… Tranquila, viendo como ya estás ahorrando para mi Navidad y tu regalote al mismo tiempo… Tú lo sabes muy bien, tus quincenas serán #OnlyMias", escribió en una publicación de Instagram en la que se le ve posando frente a una ventana y luciendo su curvilínea silueta de espaldas, vistiendo sólo una panty blanca de encaje, y haciendo topless, pues se observa que no porta nada en la parte superior.

De acuerdo a lo que se puede ver en su perfil de OnlyFans, Brans, originaria de Argentina, cobra 4.99 dólares, casi 100 pesos mexicanos, a los fanáticos que deseen suscribirse para tener acceso a sus fotos más candentes, aunque ya ha dado algunas "probaditas" en otras plataformas, como Twitter, en la que consintió a sus fans con una atrevida imagen que reta todas las restricciones, pues posa al natural y mostrando sus curvas.

"La reata" no dejó nada a la imaginación. Foto: TW @IngridBrans

En junio de 2016, el personaje de Trujillo le quitó la máscara a "La Reata" y presentó a Ingrid Brans, situación que afirmó la hizo salir de su estado de confort, y preguntarse qué seguía y qué debía hacer, pues el proyecto que la había lanzado a la fama llegaba a su fin, y nadie conocía su rostro, de acuerdo con una entrevista que dio en el 2019 para Infobae. Ingrid llegó desde su natal Argentina hace más de una década para la boda de su hermana y decidió quedarse a vivir en México.

Antes de llegar a ser "La Reata", la modelo pasó por mucho, pues trabajó en un centro nocturno como stripper, y después de una mala situación con las drogas, tocó fondo. "Una noche tuve un pasón de cocaína y me quedé inconsciente, no sé cómo llegué a casa y amanecí con toda mi nariz sangrando, vomitada, y entonces pues fue como un cortón, (...) sabía que no podía quedarme ahí, sabía que yo no estaba para esto, estaba para algo más", expresó en entrevista para el medio.

En la actualidad Brans es modelo, influencer, tallerista en temas de sexualidad y cantante de rap, gracias a un nuevo proyecto musical en el que también escribe. La argentina, que también apareció en la revista Playboy en el 2019, se unió al reparto de "Inseparables", y en entrevistas ha dejado claro que ya no es "La Reata" de Brozo ni la misma del reality.

