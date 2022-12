FOTO: De espaldas, Sofía Rivera Torres eleva la temperatura en micro bikini

Sofía Rivera Torres no dejó nada a la imaginación de sus miles de fanáticos que siempre quedan encantados al verla con sus sensuales looks y poses. En sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook la conductora se lució en un micro bikini y se dejó ver de espaldas, diminuto atuendo con el que elevó la temperatura y se confirmó como una de las mujeres más bellas de la farándula.

La presentadora conquista a sus miles de fanáticos con los más atrevidos atuendos, con los que deja ver su figura trabajada y curvilínea, siendo los de playa o alberca con los que causa cientos de reacciones, recibiendo halagadores mensajes, y muchos "likes", y confirmando que no teme a las restricciones y a la censura de las plataformas digitales, pues en más de una ocasión ha dejado ver mucho de su piel.

Sofía Rivera Torres se luce en atrevido bikini

La actriz de la telenovela "Cabo", de 30 años, compartió en sus redes sociales una instantánea en las que se le ve tomando el sol y disfrutando de un día desde el mar. Con un look que le hizo resaltar su cuerpazo y la coronó como reina de estilo, Sofía destacó sus curvas con una imagen en la que se le ve posando de espaldas, fotografías que de hecho ya había compartido hace unos meses causando furor.

Sofía se luce de espaldas en coqueto look. Foto: IG @sofiariveratorres

"#felizsabado", fue el hashtag con la que la conductora, y esposa del presentador Eduardo Videgaray, acompañó la publicación, recibiendo cientos de comentarios de sus más de 800 mil seguidores en Instagram, más otros miles en Facebook, quienes quedaron encantados con el arriesgado conjunto de color rosa brillante, con el que Rivera Torres también resaltó su bronceada piel.

La actriz, que ha tenido un gran éxito con su participación en "Cabo", en la que comparte créditos con otras bellas mujeres, como Bárbara de Regil y María Chacón, volvió a dar clases de estilo al lucirse en un bikini micro de tipo satinado, conjunto que destaca por su top y panty de tiras que se ajustan a los costados, aunque con cada uno de sus bañadores derrocha sensualidad y roba miradas entre sus fans y su esposo.

La actriz deja poco a la imaginación en sus looks de playa. Foto: IG @sofiariveratorres

"No se puede ser más guapa que @sofiariveratorres !!", escribió Eduardo para comentar el posteo de su bella esposa, quien recibió más de 700 comentarios, sin embargo, no todos fueron positivos, pues algunos de sus seguidores expresaron su descontento por el tipo de fotografía, por lo que le dejaron mensajes como: "Que bajo haz caído, diría Juan Gabriel: pero que necesidad??", "corriente foto ! Muy guapa para subir estas nacadas" y "Ya no dejan nada a la imaginación".

Sofía comenzó su carrera en televisión en el año 2014 como conductora y hoy se coloca como una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y las redes. Contrajo nupcias en el año 2020 con el conductor de "La Corneta" en una pequeña ceremonia, esto debido a la pandemia de Covid-19, y aunque la pareja fue criticada al principio de su noviazgo por la diferencia de edades, demuestran tener una buena relación.

Conquista a sus fans con su belleza y estilo. Foto: IG @sofiariveratorres

