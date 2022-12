El Capi Pérez cumple 36 años: 5 fotos de Sandra Itzel con las que celebra y enamora al conductor de VLA

El Capi Pérez, conductor del matutino "Venga la Alegría" (VLA), está de manteles largos, pues este martes 20 de diciembre celebra su cumpleaños 36, y lo hace junto a su compañera de viajes, amiga y esposa, Sandra Itzel, quien se ha ganado un lugar en las redes sociales como influencer de moda y estilo, y así lo deja ver en las fotos que comparte con sus miles de fanáticos, entre ellos su pareja, a quien enamora con su belleza y publicaciones.

La esposa del también comediante, Carlos Alberto, conocido como "El Capi Pérez", se ha convertido en una influencer de moda gracias a sus looks con los que se deja ver en las redes sociales, en las que es conocida por el nombre de "Hola Enfermera". En Instagram la joven suma 830 mil seguidores, con quienes constantemente comparte contenido y deja ver el amor que siente por su pareja, con quien comparte el gusto por viajar.

Sandra Itzel ha ganado fama propia por su belleza y looks. Foto: IG @holaenfermera

Sandra Itzel, fotos con las que enamora al Capi Pérez

"El Capi", que inició su carrera como presentador en la televisora de TV Azteca Aguascalientes, para luego ganar fama como presentador en el matutino de la televisora del Ajusco, es un hombre que ha conquistado a los fans por su carisma y sentido del humor, algo que comparte con su pareja, pues la influencer muy seguido enamora a sus fans al publicar contenido que causa miles de risas y "me gusta".

Sandra, actualmente es una de las favoritas en Instagram, pues la cifra de sus fans va en aumento, sobre todo en este 2022, cuando se colocó como un referente de moda y estilo, lo que confirma con las fotografías en las que se luce con coquetos atuendos, sobre todo los bañadores y bikinis con los que encanta a sus admiradores, quienes le piden consejos y nunca pierden la oportunidad de dejarle algún bello mensaje.

La joven se corona como influencer de moda. Foto: IG @holaenfermera

La creadora de contenido, de 33 años, que también es locutora, ha ganado un lugar entre las influencers de redes con sus fotos y videos de estilo de vida. Al igual que el comediante, es una amante de los viajes, la fiesta y la diversión, combinación que ha ayudado para que disfruten de una sana convivencia, como lo dejan ver a sus fanáticos, quienes afirman que hacen una hermosa pareja.

"El Capi Pérez" ha asegurado en entrevistas que gracias a las cosas que tienen en común se complementan en muchos aspectos, lo que ha hecho que permanezcan unidos y siendo un ejemplo para muchas parejas, pues es evidente su química y amor. De acuerdo a lo que ha contado el comediante, se conocieron a través de redes sociales, donde platicaron por primera vez, y su primera cita fue en un concierto del cantante Snoop Dogg. La pareja se casó en el año 2018, en las playas de Quintana Roo.

Impone estilo con sus looks de playa. Foto: IG @holaenfermera

Se confirma como fashionista. Foto: IG @holaenfermera

Cuando se trata de lucirse como una auténtica fashionista, sin duda Sandra Itzel deslumbra con su belleza y estilo, pues no importa que sea un look casual o elegante, siempre sabe combinar a la perfección las prendas que hagan destacar su figura y sobre todo, la coronen como una reina, por lo que no resulta extraño que "El Capi" caiga rendido a sus pies, como lo deja ver con los mensajes que deja en sus publicaciones, en los que demuestra que está muy enamorado.

La guapa influencer presume cuerpazo. Foto: IG @holaenfermera

